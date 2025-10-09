Kate Middleton visita i bimbi del centro Home-Start di Oxford. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Kate Middleton in visita ai bambini del centro Home-Start di Oxford. FOTO

Mondo fotogallery
8 foto
©Getty

L'organizzazione fa parte di una rete di 175 enti di beneficenza che supportano oltre 60.000 famiglie in tutto il Regno Unito. La Principessa ha partecipato - insieme alle famiglie presenti - a una sessione di "Stay and Play", con attività come travestimenti, giochi con la pasta modellabile e lavoretti manuali

