Kate Middleton visita i bimbi del centro Home-Start di Oxford. FOTO

Kate Middleton in visita ai bambini del centro Home-Start di Oxford. FOTO
L'organizzazione fa parte di una rete di 175 enti di beneficenza che supportano oltre 60.000 famiglie in tutto il Regno Unito. La Principessa ha partecipato - insieme alle famiglie presenti - a una sessione di "Stay and Play", con attività come travestimenti, giochi con la pasta modellabile e lavoretti manuali
- Kate Middleton ha incontrato oggi, 9 ottobre, le famiglie e i volontari dell’organizzazione no-profit Home-Start, a Oxford, che fa parte di una rete di 175 enti di beneficenza che supportano oltre 60.000 famiglie in tutto il Regno Unito. Kate, in quest'occasione, ha anche promosso la serie di film animati sviluppati dal suo centro per la Prima infanzia che verranno distribuiti in tutto il Paese.
- Durante la sua visita, Kate ha partecipato a una sessione di formazione per volontari, esplorando come i film possano essere utilizzati nei gruppi di supporto familiare per rafforzare il legame tra genitori e bambini piccoli.
- Kate ha poi preso parte a una sessione "Stay and Play", in cui le famiglie si sono impegnate in attività come travestimenti, giochi con la pasta modellabile, tea party e lavoretti manuali, beneficiando della guida del personale qualificato di Home-Start.
- Come scrive People, la visita all'Home-Start ha anche offerto a Kate l'opportunità di ascoltare direttamente i genitori parlare del supporto che ricevono.
- Come scrive il Sun, una madre che ha incontrato la Principessa ha affermato che l'incontro è stato significativo: "È stato molto importante essere ascoltata. Non avrei mai immaginato di condividere la mia storia con la Principessa, ed è stata così gentile e sinceramente interessata".
- Katharine Barber, amministratrice delegata di Home-Start Oxford, ha sottolineato che l'ente benefico è stato onorato di poter dare il benvenuto alla Principessa.
- Kate per l'occasione ha indossato un tailleur pantaloni verde oliva, firmato Victoria Beckham.
- Inoltre oggi la principessa di Galles ha unito la sua voce a quella degli specialisti che denunciano i rischi - per i più giovani e non - del dilagante abuso di smartphone, computer e piattaforme varie nella vita di ciascuno. Ha firmato un saggio, scritto con il professor Robert Waldinger della Harvard Medical School, in cui si sottolinea che i dispositivi digitali, promossi sulla carta per "connettere" le persone, "fanno spesso il contrario": creando "una disconnessione epidemica che devasta la vita delle famiglie"