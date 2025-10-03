Il tailleur spopola per l'Autunno/Inverno, da Kate a Julia Roberts

Giacca e pantaloni, non solo pratici ma anche eleganti, perfetti sia di giorno che di sera. Sempre più donne del mondo dello spettacolo e non solo scelgono l'abito dallo spirito mannish. Sartoriale e monocromo. Nero, bianco e grigio, il colore del momento. Come lo indossano? Con le stringate e coi racchi alti. Con la camicia o senza ma sempre con l'aggiunta di un accessorio sofisticato. Ecco una carrellata di look da sperimentare adesso



A cura di Vittoria Romagnuolo