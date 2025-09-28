Milano Fashion Week, la sfilata di Giorgio Armani Spring/Summer 2026

3/18 ©Getty

Fin dalle prime uscite è evidente che questa non sarà una sfilata come le altre. L'atmosfera è carica di emozione. Modelle e modelli sfilano fianco a fianco sulle note dolci di un pianoforte con look che si assomigliano per lo stile sartoriale impeccabile e sobrio e per le nuance raffinate. Per prime, come sempre, le creazioni dai colori chiari. Apre Agnese Zogla. La modella prediletta di Armani si sfila gli occhiali da sole e mostra al pubblico uno sguardo commosso

Milano Fashion Week, il calendario delle sfilate Primavera/Estate 2026