Milano Fashion Week, la sfilata di Giorgio Armani Spring/Summer 2026

Giorgio Armani, la sfilata a Brera della Primavera/Estate 2026. Incanto senza fine. FOTO
Luci accese a Milano per l'ultima collezione disegnata da Giorgio Armani, una sfilata evento che raduna nella capitale italiana della moda stelle di Hollywood, campioni dello sport, modelle, colleghi stilisti e ammiratori dello stile unico del grande stilista. Una celebrazione raffinatissima dell'eredità del creativo, un sogno notturno nei suoi luoghi del cuore, tra Milano e Pantelleria, tra le note di piano suonate da Einaudi e il chiarore di centiaia di lanterne –IN AGGIORNAMENTO
A cura di Vittoria Romagnuolo