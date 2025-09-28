Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giorgio Armani, la sfilata a Brera della Primavera/Estate 2026. Incanto senza fine. FOTO

Spettacolo fotogallery
18 foto
©Getty

Luci accese a Milano per l'ultima collezione disegnata da Giorgio Armani, una sfilata evento che raduna nella capitale italiana della moda stelle di Hollywood, campioni dello sport, modelle, colleghi stilisti e ammiratori dello stile unico del grande stilista. Una celebrazione raffinatissima dell'eredità del creativo, un sogno notturno nei suoi luoghi del cuore, tra Milano e Pantelleria, tra le note di piano suonate da Einaudi  e il chiarore di centiaia di lanterne –IN AGGIORNAMENTO

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Milano Fashion Week, la sfilata di Giorgio Armani Spring/Summer 2026

Spettacolo

Luci accese a Milano per l'ultima collezione disegnata da Giorgio Armani, una sfilata evento che...

18 foto

Milano Fashion Week, Meryl Streep da Dolce&Gabbana. La sfilata

Spettacolo

La ricerca della libertà passa ancora una volta per la camera da letto per Domenico Dolce e...

14 foto

Ballando con le Stelle 2025 al via, i concorrenti. FOTO

Spettacolo

Sabato 27 comincia la 20esima edizione dello show condotto da Milly Carlucci. A giudicare i...

24 foto

The Pitt, chi è il protagonista Noah Wyle. FOTO

Serie TV

L'attore californiano, che aveva ottenuto la popolarità globale con "E.R. - Medici in prima...

14 foto

Jurassic World - Il Dominio, il cast del film stasera in tv

Cinema

Va in onda su Italia 1, venerdì 26 settembre, il film del 2022, sesto titolo del franchise di...

11 foto
Progetto senza titolo - 1

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Claudio Baglioni parte il "GranTour La vita è adesso". Tutte le date

    Musica

    Quaranta anni fa usciva "La vita è adesso", l'album più venduto di sempre in Italia che ha...

    Il diavolo veste Prada 2, riprese film alla sfilata di Dolce e Gabbana

    Spettacolo

    Lo show milanese del brand ha ospitato a sorpresa le riprese del sequel dell'iconico film con...

    Paolo Kessisoglu a Stories, lunedì 29 settembre ore 21 su Sky Tg24

    Spettacolo

    Un racconto tra cinema, teatro, TV, musica, la coppia artistica con Luca Bizzarri, l’impegno...