Apre a Brera la mostra "Giorgio Armani: Milano, per amore"

Apre "Giorgio Armani: Milano, per amore", mostra per i 50 anni di creatività di Re Giorgio
A venti giorni dalla scomparsa del grande stilista, apre a Brera, quartiere che Giorgio Armani scelse per vivere e lavorare, una esposizione imperdibile che rievoca il percorso stilistico del creativo dal 1975 - anno della fondazione dell'azienda Armani - ad oggi. Oltre centoventi opere d'arte di stoffa, presentate in continuità con le pitture e gli affreschi italiani dal Medioevo all'Ottocento racchiusi nella Pinacoteca. Per le visite c'è tempo fino all'11 gennaio
A cura di Vittoria Romagnuolo