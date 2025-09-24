Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Apre "Giorgio Armani: Milano, per amore", mostra per i 50 anni di creatività di Re Giorgio

Spettacolo fotogallery
8 foto
PH Agnese Bedini - Melania Delle Grave - DSL Studio, Courtesy

A venti giorni dalla scomparsa del grande stilista, apre a Brera, quartiere che Giorgio Armani scelse per vivere e lavorare, una esposizione imperdibile che rievoca il percorso stilistico del creativo dal 1975 - anno della fondazione dell'azienda Armani - ad oggi. Oltre centoventi opere d'arte di stoffa, presentate in continuità con le pitture e gli affreschi italiani dal Medioevo all'Ottocento racchiusi nella Pinacoteca. Per le visite c'è tempo fino all'11 gennaio

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Claudia Cardinale, i look iconici per ricordare la grande attrice

Cinema

La diva che si è spenta a Parigi lascia dietro di sé un patrimonio indelebile non solo nel cinema...

15 foto

Apre a Brera la mostra "Giorgio Armani: Milano, per amore"

Spettacolo

A venti giorni dalla scomparsa del grande stilista, apre a Brera, quartiere che Giorgio Armani...

8 foto

Alba Rohrwacher, i migliori film dell'attrice di Tre Ciotole. FOTO

Cinema

L'attrice che dal 9 ottobre 2025 sarà nelle sale italiane come protagonista del film drammatico...

19 foto

Gucci, il red carpet di "The Tiger" alla Milano Fashion Week. FOTO

Spettacolo

Notte glamour a Milano per il primo capitolo della nuova era di Gucci ideato e disegnato da Demna...

15 foto

Addio a Claudia Cardinale, diva dal fascino indimenticabile. FOTO

Cinema

L'attrice, nata a Tunisi il 15 aprile 1938, si è spenta il 23 settembre 2025 a 87 anni. Era...

14 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    RADIO ITALIA solomusicaitaliana è la seconda radio in Italia

    Musica

    Secondo i dati diffusi dalla nuova indagine Audiradio per il primo semestre del 2025 l'emittente...

    The Savant, serie con Jessica Chastain rimandata dopo omicidio Kirk

    Serie TV

    Gli otto episodi raccontano la storia di Jodi Goodwin, un'investigatrice che si infiltra in...

    Barbarian, trama e cast del film horror stasera in prima tv

    Cinema

    Un Airbnb da incubo, un sotterraneo segreto che nasconde un mostro sotto la casa: il film del...