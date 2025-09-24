Apre a Brera la mostra "Giorgio Armani: Milano, per amore"

6/8 PH Agnese Bedini - Melania Delle Grave - DSL Studio, Courtesy

Uno scatto panoramico degli abiti di Armani alla Pinacoteca di Brera. Il Direttore Angelo Crespi ha sottolineato il legame tra il creativo e Brera, quartiere che lo stilista ammirava e che aveva scelto per vivere e lavorare: "Giorgio Armani rappresenta al massimo grado il carattere di Milano. Armani è anche l’espressione più tipica della cultura di Brera, luogo unico nel mondo dove da cinquecento anni si fa arte, ricerca e innovazione. Ed è per questo che già lo scorso anno ho creduto giusto e doveroso celebrare in Pinacoteca i cinquant’anni della Maison"