Milano Fashion Week, la sfilata Emporio Armani Primavera/Estate 2026

10/15 ©Getty

La leggerezza indefinibile catturata dalla collezione viene ripresa nel make-up. Hiromi Ueda, Global Makeup Artist Armani Beauty, descrive l'idea di viso "fresco, giovane e vibrante", dall'incarnato naturale e radioso creato per accompagnare i look. "Il viso è delicatamente scolpito con tonalità calde come il bronzo e l’arancio ramato, che si armonizzano con i grigi freddi, i blu e i lilla degli abiti. Tocchi perlescenti sugli occhi richiamano bagliori e scintillii". Sulle labbra, un velo di albicocca "per scaldare il look ed esaltare la luminosità dell’estate”