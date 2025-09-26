Milano Fashion Week, la sfilata Emporio Armani Primavera/Estate 2026

Milano Fashion Week, la sfilata di Emporio Armani Primavera/Estate 2026. FOTO
La presenza di Giorgio Armani si respira ovunque alla presentazione della nuova collezione per la prossima bella stagione che sa di ritorno a casa da un viaggio in affascinanti località mediterranee, quelle amate dal Re della moda italiana. Per qualche istante, gli interrgativi sul futuro del brand si perdono nella bellezza in passerella dove, al termine, Silvana Armani, nipote dello stilista, compare brevemente per dire grazie ai presenti per il loro calore
A cura di Vittoria Romagnuolo