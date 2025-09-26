Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano Fashion Week, la sfilata di Emporio Armani Primavera/Estate 2026. FOTO

Spettacolo fotogallery
15 foto
©Getty

La presenza di Giorgio Armani si respira ovunque alla presentazione della nuova collezione per la prossima bella stagione che sa di ritorno a casa da un viaggio in affascinanti località mediterranee, quelle amate dal Re della moda italiana. Per qualche istante, gli interrgativi sul futuro del brand si perdono nella bellezza in passerella dove, al termine, Silvana Armani, nipote dello stilista, compare brevemente per dire grazie ai presenti per il loro calore

A cura di Vittoria Romagnuolo 

Spettacolo: Ultime gallery

Milano Fashion Week, la sfilata Emporio Armani Primavera/Estate 2026

Spettacolo

La presenza di Giorgio Armani si respira ovunque alla presentazione della nuova collezione per la...

15 foto

Alice in Borderland, cast della stagione 3 della serie tv su Netflix

Serie TV

Ritornano le atmosfere distopiche e psicologiche che hanno reso celebre la serie con una nuova...

14 foto

X Factor 2025, le ultime Audizioni tra falsetti, cover e inediti. FOTO

TV Show sky uno

I giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani tornano a sedersi al...

22 foto

House of Guinness, il cast della serie tv su Netflix. FOTO

Serie TV

Dal regista Peaky Blinders - Stephen Knight - la vicenda racconta le complesse...

10 foto

Hotel Costiera, il cast della serie tv con . FOTO

Serie TV

Disponibile su Prime Video dal 24 settembre 2025 Hotel Costiera è la serie della piattaforma...

13 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Oasis, all'asta la chitarra distrutta di Liam Gallagher

    Musica

    Il valore dello strumento, protagonista nel 2009 del litigio in un backstage a Parigi che...

    Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato della canzone "Amaro"

    Musica

    La ballad che ha conquistato il pubblico prima ancora di diventare singolo da oggi, venerdì 26...

    Federico Aldrovandi, un film sulla sua storia a 20 anni dalla morte

    Cinema

    La storia del ragazzo ucciso nel 2005 durante un controllo di polizia verrà raccontata in una...