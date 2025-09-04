Giorgio Armani, EA7 e il legame tra moda e sport

Lo stilista di Piacenza nel 2024 ha festeggiato i primi 20 anni dalla creazione di EA7 Emporio Armani, la linea sportiva del suo brand, a cui fanno capo le divise degli atleti della Nazionale italiana (dal 2012) e non solo. Dal 2021 è sponsor tecnico delle divise del Calcio Napoli, squadra vincitrice dell'ultimo campionato di Serie A

Il mondo della moda mondiale celebra Giorgio Armani, scomparso a 91 anni il 4 settembre 2025.

Lo stilista italiano, che da Piacenza aveva raggiunto le vette del fashion system e dello star system, è stato molto attivo, specie negli ultimi decenni, sul fronte dell'abbigliamento sportivo, ambito nel quale il creativo si è messo alla prova dal 2004 con la fondazione di EA7, la linea sportiva di Emporio Armani, scrivendo un'altra storia di successo.

Giorgio Armani ha sempre amato lo sport perché esso rappresenta il campo che meglio riflette i valori di disciplina, eccellenza, coraggio, generosità di squadra, che hanno ispirato da sempre le sue leggendarie imprese nel mondo della moda, dunque, in quello della cultura.

L'ingresso di Armani nel segmento sportivo è stata una sfida vinta a molti livelli, una storia di stile italiano che ha rappresentato l'Italia nel mondo.

Dalle divise olimpiche dell'Italia a Londra 2012 a quelle di Parigi 2024. In mezzo, molti successi, inclusi i quattro titoli dell'Olimpia Milano di basket (di cui Armani è patron), al recente doppio scudetto del Calcio Napoli, con uno sguardo all'orizzonte, alle cime che ospiteranno i Giochi di Milano Cortina 2026.

EA7 official outftitter di Parigi e UEFA Euro 2024 Da venti anni EA7 Emporio Armani provvede a capi e accessori per tutte le discipline sportive, indoor e outdoor, dal tennis allo sci, al golf, al calcio, al basket e via dicendo, e lo fa secondo il modo di immaginare l'abbigliamento per lui e per lei che caratterizza le altre linee, da quella storica, Giorgio Armani alle più raffinate, come Armani Privé.

Per Re Giorgio lo sport è una questione di stile, eleganza e performance insieme, possono confermarlo gli atleti che indossano le divise del marchio a tutte le principali competizioni.

Per restare ai Giochi Olimpici 2024, che si sono svolti a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto, EA7 Emporio Armani ha seguito gli atleti dell’Italia Team dei Giochi Olimpici e Paralimpici in qualità di Official outfitter.

Armani ha creato le divise di gioco, le tute e un look speciale indossato per la cerimonia di apertura sulla Senna. Le divise sportive hanno una chicca: i primi versi dell'Inno di Mameli nella parte interna.

Armani ha firmato un sodalizio col CONI dal 2012 e segue gli atleti alle Olimpiadi da quelle di Londra dello stesso anno. Dopo c'è stata Rio, nel 2016, poi il difficile momento post-pandemia con Tokyo e gli Europei di calcio, vittoriosi per l'Italia. Armani si dichiarò orgoglioso di contribuire allo sport nazionale in un momento così importante, di ripartenza.

Anche in occasione di UEFA Euro 2024, gli Azzuri hanno indossato divise formali che rispecchiano i colori della Nazionale, con giacca blu chiaro e pantaloni in denim leggero. Vedi anche Addio a Giorgio Armani, dagli esordi alle creazioni indimenticabili

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emporio Armani (@emporioarmani) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

I testimonial, da Magnini a Goggia Tra gli atleti dell'Italia Team di Parigi 2024, tra gli altri, la pallavolista Paola Enogu, il tennista Lorenzo Sonego, lo schermitore Tommaso Marini, e Simone Ciulli, per il nuoto paralimpico.

Campioni che fanno sognare e che, in qualche caso, diventano volti ufficiali di EA7 Emporio Armani. Tra questi si contano Filippo Magnini, Simone Barlaam, Fabio Fognini e Flavia Pennetta, Lorenzo Sonego, Simone Giannelli, Sofia Goggia, Elisabetta Cocciaretto, Veronika Kudermetova, senza dimenticare Federica Pellegrini e Alex Zanardi. Leggi anche Morto Giorgio Armani, le reazioni del mondo politico e della cultura

Le vittorie con l'Olimpia Milano Negli ultimi anni, oltre al lavoro stagionale e quello per gli appuntamenti eccezionali come le Olimpiadi, Armani ha speso le sue energie a tutto tondo nel basket, disciplina che ama di più e che considera un po' lo sport di famiglia.

Dal 2008 Armani ha rilevato l'Olimpia Milano portandola a vincere cinque scudetti in totale da quando c'è lui.

La squadra, che ha ottenuto anche l'Ambrogino d'Oro, non rappresenta l'unico team che ha raggiunto il successo negli ultimi anni: nel 2023 e nel 2025 ci sono stati anche i due scudetti della SSC Napoli che ha indossato capi sportivi EA7.

Per Giorgio Armani lo sport è metodo che vale nelle competizioni agonistiche come per la moda che porta in scena a Milano, a Parigi e nelle altre capitali del mondo, un ambito che lo emoziona e lo stimola da sempre - se si considera che, ben prima dell'avventura di EA7, il suo brand aveva creato le divise formali per la Nazionale di calcio in partenza per USA '94.

Dalle collaborazioni alla presenza fissa, stagione dopo stagione, in tutti i rami dello sport. Il prossimo impegno importante per il marchio è quello con Milano Cortina 2026, evento di cui EA7 è partner, evento particolarmente significativo perché unirà moda e sport a Milano, città divenuta sede e simbolo della sua storia creativa.