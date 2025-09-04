Morto Giorgio Armani, le reazioni del mondo politico e della cultura

Introduzione
Il gruppo con una nota ha annunciato la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Aveva compiuto 91 anni lo scorso 11 luglio. Immediati i messaggi e i ricordi di amici, imprenditori, esponenti politici e del mondo dello spettacolo. Lunedì, giorno dei funerali, sarà lutto cittadino a Milano.
Quello che devi sapere
Meloni: “ Armani un'icona, simbolo dell'Italia migliore”
La premier Giorgia Meloni ha scritto sui social: "Ci lascia a 91 anni Giorgio Armani. Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un'icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell'Italia migliore. Grazie di tutto".
Giuli: “Da Armani eleganza come forma di linguaggio universale”
Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha dichiarato: "Con Giorgio Armani scompare un protagonista assoluto della cultura italiana, che ha saputo trasformare l'eleganza in un linguaggio universale. Il suo stile sobrio e innovativo ha ridefinito il rapporto tra moda, cinema e società, lasciando un'impronta indelebile nel costume contemporaneo. Non soltanto un maestro della moda, ma un riconosciuto ambasciatore dell'identità italiana nel mondo. Alla sua famiglia e a tutti i collaboratori va il nostro pensiero riconoscente e commosso”.
Tajani: “Armani talento senza tempo, ambasciatore Made in Italy”
"È venuto a mancare Giorgio Armani, talento senza tempo e ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Un visionario della moda, un interprete raffinato dell'eleganza e della bellezza del nostro Paese. La sua rappresenta una straordinaria storia di successo. Ci stringiamo oggi alla sua famiglia, grati per lo straordinario stile che ha donato all'Italia e al mondo". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani.
Salvini: “Armani un genio assoluto ed eccellenza italiana”
Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, sui social ha scritto: “Ci lascia un genio assoluto, un'eccellenza italiana riconosciuta e ammirata in tutto il mondo, un maestro insuperabile di stile e creatività: la sua eredità continuerà a splendere nella storia e nel futuro del Made in Italy. Una preghiera per Giorgio Armani”.
Sala: "Milano proclama lutto cittadino per funerali Armani"
Lunedì, giorno dei funerali di Giorgio Armani, sarà lutto cittadino a Milano. Lo ha deciso il sindaco, Giuseppe Sala, per il quale lo stilista "è stato e resterà per sempre uno dei massimi rappresentanti della moda italiana e milanese nel mondo". "Armani era un uomo pieno di talento e di interessi, capace di portare nelle sue creazioni lo stile sobrio ed elegante della sua personalità, misurato, mai eccessivo - ricorda Sala in una nota - A Milano mancheranno il suo sguardo creativo, la sua partecipazione attiva e il suo sostegno alla vita della nostra città".
Renzi: “Armani simbolo dell'Italia che incanta il mondo”
Il leader di Iv Matteo Renzi ha commentato sui social la scomparsa dello stilista. "Giorgio Armani, maestro di eleganza e di sobrietà, ha saputo trasformare la moda in un linguaggio universale di bellezza e modernità. Un simbolo dell'Italia che incanta il mondo, per stile e creatività. Lo ricordo ospite del Presidente Obama alla Cena di Stato alla Casa Bianca come icona globale del Made in Italy e custodisco le sue parole e i suoi consigli. Alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, le mie condoglianze".
Calenda: “Con Armani scompare simbolo italianità nel mondo”
Il leader di Azione Carlo Calenda ha scritto sui propri canali social: "Scompare un simbolo dell'italianità del mondo. Giorgio Armani ha rappresentato eleganza, sobrietà e visione. Non è stato solo un talento creativo ma un simbolo di cultura e stile. Imprenditore innovativo e caparbio in grado di anticipare i tempi. Il nostro cordoglio va alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, ai dipendenti del suo gruppo e a tutti coloro che in lui hanno trovato ispirazione".
Urso: “Armani icona dell'eleganza Made in Italy”
"Giorgio Armani ha incarnato l'eleganza italiana a livello mondiale. Con uno stile innovativo e distintivo, una creatività raffinata e una visione senza tempo, ha trasformato la moda in un linguaggio universale di qualità, contribuendo a rendere il Made in Italy un simbolo di eccellenza globale". Lo ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando la scomparsa dell'imprenditore e stilista.
Zangrillo: “Armani ha trasformato lo stile in leggenda”
Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione e senatore di Forza Italia, ha commentato: "Ha trasformato lo stile in leggenda e ha fatto dell'eleganza un linguaggio universale. Oggi l'Italia e il mondo perdono una delle sue più grandi icone: Giorgio Armani, simbolo intramontabile di raffinatezza e genio creativo. Grazie per le emozioni che ci hai regalato e per aver raccontato in tutto il mondo l'arte degli italiani. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo il mio più profondo e commosso cordoglio. Buon viaggio, maestro del saper essere e del saper fare - aggiunge -. Che il suo esempio continui a ispirare chi crede nella bellezza".
Letta: “Giorno triste”
L'ex premier ed ex segretario del Pd Enrico Letta ha postato una foto dello stilista scrivendo: “Addio a Giorgio Armani. L'Italia alla grande. Giorno triste".
Simona Ventura: “Giorgio sei e sarai sempre il nostro re”
Oltre al mondo politico sono arrivati i messaggi di cordoglio anche del mondo dello spettacolo. Simona Ventura, postando alcune foto insieme a Giorgio Armani, scrive: "Giorgio sei e sarai sempre il nostro re. Grazie per averci fatto sentire orgogliosi di essere italiani! Ti voglio bene".
Ozpetek: "Grazie per questi 27 anni di amicizia"
Il regista Ferzan Özpetek ricorda lo stilista e amico Giorgio Armani con un post sui social. Pubblicando una foto che li ritrae insieme, il regista ha scelto le parole di Erri De Luca per descrivere il valore di certi incontri: "Nella nostra storia sacra gli angeli hanno un normale corpo umano, non li distingui. Si sa che sono loro quando se ne vanno. Lasciano un dono e pure una mancanza". E aggiunge: "Quante persone sono nelle nostre vite dei doni speciali, da non potere farne a meno! Adorato Giorgio.. per questi 27 anni di amicizia che ci hanno unito tanta gratitudine".
Donatella Versace: "Il mondo ha perso un gigante"
"Il mondo ha perso un gigante oggi. Ha fatto la storia e sarà ricordato per sempre". A scriverlo su Instagram è Donatella Versace, ricordando lo stilista. Ad accompagnare il messaggio della designer è un ritratto del "Signor Armani" in bianco e nero.
Tronchetti: "Armani un grande italiano"
Giorgio Armani "è stato un grande italiano. Un gentiluomo amato da tutti che con la sua creatività, il suo genio e il suo stile di vita è stato un eccezionale ambasciatore della nostra cultura e della bellezza in tutto il mondo. Mancheranno il suo garbo, l'eleganza e la gentilezza", ha affermato l'imprenditore Marco Tronchetti Provera.
