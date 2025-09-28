Esplora tutte le offerte Sky
Fashion Awards, a Giorgio Armani il premio alla memoria consegnato da Anna Wintour

©Getty

A ritirare il premio consegnato durante i Cnmi Sustainable Fashion Awards da Anna Wintour, ieri sera alla Scala, sono stati Silvana Armani, Leo Dell'Orco e Andrea Camerana. Per l’ex direttrice di Vogue Us e attuale Chief Content Officer of Condé Nast “Armani è stato un leader creativo, sì, ma anche un leone gentile e generoso. Credeva nel potere duraturo del suo lavoro - come ci crediamo tutti noi".

Silvana Armani, Leo Dell'Orco e Andrea Camerana hanno ritirato ieri sera, sabato 27 settembre, al Teatro alla Scala di Milano il premio alla memoria di Giorgio Armani, consegnato durante i Cnmi Sustainable Fashion Awards da Anna Wintour, ex direttrice di Vogue Us e attuale Chief Content Officer of Condé Nast. Armani "è stato un leader creativo, sì, ma anche un leone gentile e generoso. Credeva nel potere duraturo del suo lavoro - come ci crediamo tutti noi" ha detto Wintour consegnando il Legacy Award, che sostituisce il Visionary Award, tradizionalmente assegnato nel corso della serata e conferito allo stesso Armani nel 2022.

uno dei 'capi di stato' della moda

Il nome Armani, ha sottolineato un'emozionata Wintour "è stato così a lungo presente nel nostro immaginario che è difficile ridurlo a un singolo momento, un'immagine o un progetto. Giorgio è diventato uno dei 'capi di stato' della moda, ma fu un visionario nel suo tempo, sempre avanti di qualche curva". "Basta guardare le passerelle di questa settimana: la sua eredità  ha sottolineato - è ovunque".  Dell'uomo, dell'amico, Wintour ha ricordato "Era fedele alle sue passioni come lo era ai suoi principi. E fino alla fine, quando seguiva da lontano la sua ultima sfilata, continuava a preoccuparsi intensamente del suo lavoro e della famiglia che aveva creato"

Giorgio Armani, dagli esordi alle creazioni indimenticabili: la storia
Andrea Camerana, Silvana Armani e Leo Dell'Orco al Teatro Alla Scala
Andrea Camerana, Silvana Armani e Leo Dell'Orco al Teatro Alla Scala - ©Getty
Giorgio Armani, le foto più belle con le star che amano il suo stile

Lo stilista di Piacenza, classe 1934, che 50 anni fa ha fondato la casa di moda omonima famosa nel mondo, è stato uno dei designer più apprezzati dalle celebrità di ogni tempo che hanno scelto le sue creazioni per sfilare sui red carpet e presenziare agli eventi più glamour. Una vita piena di incontri, vissuta all'ombra della sartoria e sotto i riflettori, accanto ai grandi vivi, alle stelle della musica, alle bellissime della passerella, ai colleghi stilisti  A cura di Vittoria Romagnuolo

