Fashion Awards, a Giorgio Armani il premio alla memoria

A ritirare il premio consegnato durante i Cnmi Sustainable Fashion Awards da Anna Wintour, ieri sera alla Scala, sono stati Silvana Armani, Leo Dell'Orco e Andrea Camerana. Per l’ex direttrice di Vogue Us e attuale Chief Content Officer of Condé Nast “Armani è stato un leader creativo, sì, ma anche un leone gentile e generoso. Credeva nel potere duraturo del suo lavoro - come ci crediamo tutti noi".
Armani "è stato un leader creativo, sì, ma anche un leone gentile e generoso. Credeva nel potere duraturo del suo lavoro - come ci crediamo tutti noi" ha detto Wintour consegnando il Legacy Award, che sostituisce il Visionary Award, tradizionalmente assegnato nel corso della serata e conferito allo stesso Armani nel 2022.
uno dei 'capi di stato' della moda
Il nome Armani, ha sottolineato un'emozionata Wintour "è stato così a lungo presente nel nostro immaginario che è difficile ridurlo a un singolo momento, un'immagine o un progetto. Giorgio è diventato uno dei 'capi di stato' della moda, ma fu un visionario nel suo tempo, sempre avanti di qualche curva". "Basta guardare le passerelle di questa settimana: la sua eredità ha sottolineato - è ovunque". Dell'uomo, dell'amico, Wintour ha ricordato "Era fedele alle sue passioni come lo era ai suoi principi. E fino alla fine, quando seguiva da lontano la sua ultima sfilata, continuava a preoccuparsi intensamente del suo lavoro e della famiglia che aveva creato"
