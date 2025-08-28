Aspettando Julia Roberts a Venezia: i red carpet più memorabili. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Aspettando Julia Roberts al Festival di Venezia: i look da red carpet più memorabili. FOTO

Cinema fotogallery
15 foto
©Getty

Una carriera lunga quasi quarant'anni, un Oscar, tre Golden Globes, almeno una dozzina di titoli entrati nella storia del cinema e nella cultura pop. Milioni di fan adoranti nel mondo, decine e decine di uscite sul tappeto rosso da capogiro. La ragazza col sorriso più delizioso di Hollywood è pronta a sfilare sotto i riflettori di Venezia. Prima godiamoci gli abiti più belli del suo guardaroba, sempre originale

A cura di Vittoria Romagnuolo 

