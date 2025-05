La nuova statua di Kate Middleton al museo Madame Tussauds. IL VIDEO

In abito da sera scintillante e con la tiara di Diana tra i capelli: è così che si presenta la nuova statua di Kate Middleton esposta al noto museo delle cere di Londra, Madame Tussauds. La figura ha suscitato scalpore tra i fan, che sui social hanno mosso critiche verso la poca somiglianza tra la scultura e la principessa. Questo inedito look di Kate viene descritto nel dettaglio nel comunicato del museo: “La figura indossa un abito rosa antico di Jenny Packham, décolleté argentate in stile Gianvito Rossi ‘Rania 105’ e completata da una replica esatta della caratteristica tiara Lover’s Knot. La tiara proviene dagli archivi del Madame Tussauds di Londra ed è stata indossata dalla figura della Principessa Diana negli anni ’80”. La vera Principessa del Galles ama infatti particolarmente la Lover’s Knot, diadema che ha portato più spesso.