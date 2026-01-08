I principi William e Kate visitano l'ospedale di Charing Cross a Londra. FOTO
La coppia si è recata nella struttura situata nella zona ovest di Londra, dove si è trattenuta a parlare con i pazienti e il personale. L’obiettivo della visita era mettere in evidenza il lavoro svolto dal personale dell’NHS, il sistema sanitario del Paese
- Il principe William e la moglie, principessa Catherine, hanno compiuto oggi 8 gennaio una visita all’ospedale di Charing Cross, situato nella zona ovest di Londra.
- L’obiettivo della visita della coppia è stato quello di mettere in evidenza il lavoro svolto dal personale dell’NHS, il sistema sanitario del Paese.
- Nel corso della visita William e Kate si sono fermati a parlare con alcuni dei pazienti della struttura, e anche con il personale dell’ospedale.
- Secondo quanto riportato da media britannici, la coppia avrebbe condiviso un momento toccante fermandosi a parlare con un volontario che assiste i pazienti sottoposti a chemioterapia.
- Poco meno di due anni fa, nel marzo del 2024, la principessa Kate aveva annunciato di essere malata di cancro e di essersi sottoposta a chemioterapia.
- Nel settembre dello stesso anno, la consorte del principe William aveva annunciato il ritorno agli impegni pubblici, dopo aver completato la chemioterapia. Kate aveva descritto il periodo come “incredibilmente duro”.
- Inoltre la coppia, durante la visita all’ospedale di Charing Cross a Londra, ha partecipato anche a una tavola rotonda sui progetti filantropici nel sistema sanitario britannico.
- Di recente, la coppia si è riunita con il re Carlo III e la regina Camilla per partecipare alla tradizionale messa di Natale nella chiesa di Sandringham, nel Norfolk.