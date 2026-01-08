Offerte Sky
I principi William e Kate visitano l'ospedale di Charing Cross a Londra. FOTO

Mondo fotogallery
10 foto
©Getty

La coppia si è recata nella struttura situata nella zona ovest di Londra, dove si è trattenuta a parlare con i pazienti e il personale. L’obiettivo della visita era mettere in evidenza il lavoro svolto dal personale dell’NHS, il sistema sanitario del Paese

