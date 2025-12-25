Kate Middleton suona il piano insieme a Charlotte per concerto Natale

Un duetto davvero “reale” ha illuminato la vigilia di Natale nel Regno Unito: la principessa Kate e la figlia Charlotte si sono esibite insieme al pianoforte durante il tradizionale concerto di canti natalizi organizzato da Kate e trasmesso in televisione. Madre e figlia hanno suonato fianco a fianco un estratto di un brano del compositore scozzese Erland Cooper: Kate ha utilizzato soltanto la mano sinistra, mentre Charlotte, 10 anni, ha suonato con la destra. Non è la prima volta che la principessa del Galles, diplomata in pianoforte di terzo livello e in teoria musicale di quinto livello, partecipa a un concerto di canti natalizi.

L'evento

La performance è stata registrata la scorsa settimana in una sala del Castello di Windsor appositamente per la trasmissione della vigilia di Natale su ITV1. Kensington Palace aveva già anticipato la clip con un video che mostrava Catherine al pianoforte insieme a una persona misteriosa, definendolo “un duetto speciale”. Circa 1.600 persone avevano partecipato al concerto originale di inizio dicembre, durante il quale la principessa aveva voluto sottolineare il valore della solidarietà in tempi di incertezza.