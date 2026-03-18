Una somma che lo renderebbe uno degli amministratori delegati più pagati al mondo. Il pacchetto retributivo si compone di 2 milioni di dollari di stipendio base, e potrà crescere in base ai risultati finanziari e alla capacità dell'azienda di superare determinati traguardi

Sundar Pichai, l’amministratore delegato di Google, potrebbe percepire fino a 692 milioni di dollari di stipendi nei prossimi tre anni in base al raggiungimento di determinati traguardi. Il pacchetto retributivo approvato nel fine settimana dal consiglio di amministrazione di Alphabet, la capogruppo di Google, si compone di 2 milioni di dollari di stipendio base, e potrà crescere in base ai risultati finanziari e alla capacità dell'azienda di superare determinati traguardi rispetto ai competitor.

Incentivi legati alla crescita di robotaxi e droni

Da quando Pichai ha assunto la carica di ceo nell’agosto 2015, la capitalizzazione di mercato di Google è aumentata quasi di sette volte, passando da 535 miliardi di dollari a 3.600 miliardi di dollari, superando brevemente la soglia di 4.000 miliardi di dollari a gennaio. Una parte della retribuzione riguarda le performance stock units, azioni assegnate se l’azienda raggiungerà specifici obiettivi. Sono inoltre previsti incentivi azionari legati alla crescita della divisione di robotaxi Waymo e alla performance della società di consegne con droni Wing Aviation. Nel dettaglio, manager riceverà azioni Waymo per un valore obiettivo di 130 milioni di dollari e 45 milioni di dollari in azioni Wing Aviation, in base al loro "fair value" tra tre anni.