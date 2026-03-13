Google Maps, arriva aggiornamento per visualizzazione in 3D

Il più grande e importante aggiornamento dell'ultimo decennio. Google Maps cambia pelle e integra l'Intelligenza Artificiale (Gemini) per trasformare l'esperienza di navigazione in 3D: non più semplice ricerca di indirizzi ma uno strumento più vicino a una conversazione, rendendo più intuitiva la navigazione in auto.

L'azienda inaugura inoltre un nuovo design, con una mappa 3D che utilizza le informazioni di Street View per creare una rappresentazione più realistica dell’ambiente circostante, inclusi edifici, cavalcavia e persino il paesaggio.

Tutto questo per orientarsi meglio in luoghi sconosciuti, mettendo in evidenza elementi importanti come corsie, attraversamenti pedonali, semafori e segnali di stop.

Le nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificale saranno disponibili inizialmente negli Stati Uniti e in India per dispositivi Android e iPhone, oltre che per le auto con CarPlay e Android Auto.

Le novità

Immersive View for Routes: consente di visualizzare in anteprima 3D i percorsi, simulando traffico e condizioni meteorologiche per aiutare gli utenti a pianificare al meglio i viaggi.

"Ask Maps" e AI Conversazionale: possibilità di porre domande dirette a Maps ("Ask Maps") per cercare luoghi, basandosi sull'analisi di miliardi di foto condivise dalla community e modelli di AI avanzati.

Navigazione 3D e AI: navigazione immersiva che utilizza la tecnologia Gemini per mostrare percorsi 3D chiari, aiutando anche a individuare i migliori parcheggi a destinazione.

Aggiornamenti visivi: visualizzazioni a volo d'uccello tridimensionali di città e landmark, grazie all'uso di telecamere aeree 3D e Street View.

Design a parte ci sarà una guida vocale più naturale e zoom intelligenti oltre ad edifici trasparenti che consentiranno di visualizzare il percorso successivo. Google ha inoltre annunciato che offrirà più di cinque milioni di aggiornamenti sul traffico al secondo. Il nuovo Maps mostrerà anche i percorsi alternativi, in caso di incidenti o blocchi del traffico per capire come poter modificare il proprio itinerario.