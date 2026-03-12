Apple compie 50 anni: dai primi computer alle piattaforme globali

L'azienda si prepara a spegnere le candeline il 1° aprile e ripercorre una storia che ha ridefinito intere industrie. Nel comunicato ufficiale, Apple rivendica la propria identità fondata sul "pensare differente" e sulla capacità di sfidare le convenzioni ascolta articolo

Apple si prepara a celebrare il suo 50° anniversario, traguardo che raggiungerà il 1° aprile 2026 e che racchiude cinque decenni di innovazioni capaci di trasformare il modo in cui le persone si connettono, creano, imparano e vivono il mondo. Nel comunicato ufficiale, l'azienda ripercorre il proprio cammino. Fondata il 1° aprile 1976, Apple ricorda di come la sua crescita sia stata guidata dalla convinzione che il progresso nasca da chi sfida le convenzioni e immagina nuove possibilità. Lo spirito del "pensare differente" ha accompagnato Apple a sviluppare prodotti e servizi che hanno ridefinito intere industrie. Dai pionieristici Apple II e Macintosh, passando per iPod, iPhone, iPad, Apple Watch, Mac e Apple Vision Pro, fino ai servizi oggi utilizzati quotidianamente - App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud e Apple TV - l'azienda sottolinea come il filo conduttore sia rimasto invariato: unire tecnologia avanzata e design intuitivo per permettere alle persone di realizzare cose straordinarie.

La lettera di Tim Cook dedicata alla storia dell'azienda Apple considera questo anniversario un'occasione speciale per guardare al cammino compiuto, celebrare le comunità che hanno contribuito alla sua storia e riaffermare i valori che continuano a guidarne il lavoro. Per l'occasione, il Ceo Tim Cook ha pubblicato su apple.com una lettera dedicata alla storia dell'azienda, ai suoi principi fondanti e alle persone che hanno plasmato l'azienda negli ultimi cinquant'anni. Nelle settimane a venire, Apple e la sua comunità internazionale celebreranno l'anniversario, riconoscendo la creatività, l'innovazione e l'impatto resi possibili dagli utenti di tutto il mondo grazie alla tecnologia Apple. "Pensare differente è sempre stato al cuore di Apple", ha dichiarato Cook. "È ciò che ci ha spinto a creare prodotti che permettono alle persone di esprimersi, connettersi e dare vita a qualcosa di meraviglioso. Nel celebrare i 50 anni, siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio e che continuano a ispirare ciò che verrà".

La filosofia che guida Apple Fin dalle origini, si legge nel comunicato, Apple ha creduto che la tecnologia da sola non basti. È l'incontro tra innovazione e arti liberali, unito a una forte attenzione per l'esperienza umana, a rendere i suoi prodotti davvero significativi. Questa visione continua a orientare il lavoro dell'azienda: dall'evoluzione di Apple Intelligence, alla progettazione di prodotti e servizi con la privacy al centro, fino all'impegno per l'accessibilità e la sostenibilità ambientale.