Il nuovo arrivato in casa Cupertino sostituisce iPhone 16e e introduce alcuni aggiornamenti, tra cui il chip A19, una nuova configurazione della memoria e il modem C1X. È già disponibile al preorder sul sito ufficiale e sarà nei negozi a partire dall’11 marzo

Novità nel mondo Apple. Oltre ai nuovi MacBook Pro e al MacBook Neo , il colosso di Cupertino ha presentato iPhone 17e, il nuovo modello entry level della gamma che prende il posto di iPhone 16e. Lo smartphone vanta diversi aggiornamenti rispetto al predecessore, a partire dal processore e dalla configurazione della memoria. Ecco i prezzi e le specifiche tecniche.

Prezzi e disponibilità



Il primo cambiamento concreto riguarda il listino. Con iPhone 17e, disponibile nelle colorazioni nero, bianco e rosa chiaro, viene eliminato il taglio da 128 GB. La versione base parte direttamente da 256 GB, ma mantiene lo stesso prezzo di partenza del modello precedente: 729 euro. La versione da 512 GB costa invece 979 euro, una cifra inferiore rispetto al prezzo che aveva lo stesso taglio su iPhone 16e. L’iPhone 17e può essere già preordinato sul sito ufficiale di Apple, mentre l’arrivo nei negozi è previsto a partire dall’11 marzo.

Specifiche tecniche



Quanto alle specifiche tecniche, il nuovo smartphone economico targato Apple monta un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con risoluzione di 2532×1170 pixel e densità di 460 ppi, la stessa configurazione di iPhone 16e. Lo schermo supporta HDR, True Tone e la gamma cromatica P3, con luminosità fino a 1200 nit in HDR. Sul piano delle prestazioni arriva invece un aggiornamento importante: iPhone 17e adotta il chip A19, mentre iPhone 16e era basato su A18. Entrambi i modelli utilizzano una CPU a 6 core e un Neural Engine a 16 core, ma il nuovo processore promette un miglior equilibrio tra potenza ed efficienza energetica. Un’altra novità è l'integrazione del modem C1X, progettato interamente a Cupertino, che permette di raggiungere velocità di connessione cellulare fino a due volte superiori rispetto al passato, riducendo al contempo il consumo energetico del 30%.



Design e fotocamera



Dal punto di vista del design Apple mantiene una forte continuità tra i modelli della gamma. iPhone 16e, iPhone 17e e iPhone 17 utilizzano una scocca in alluminio e sono certificati IP68, che garantisce la resistenza a schizzi, acqua e polvere. La differenza principale riguarda il vetro frontale. iPhone 17e e iPhone 17 adottano Ceramic Shield 2, indicato come più resistente ai graffi rispetto alla generazione precedente utilizzata su iPhone 16e. Le dimensioni restano quasi identiche tra i due modelli “e”, mentre iPhone 17 è leggermente più grande perché utilizza un display da 6,3 pollici. Sul fronte fotografico, iPhone 16e e iPhone 17e condividono la stessa impostazione di base, con una fotocamera Fusion da 48 MP dotata di zoom ottico 1x e 2x. Il comparto video supporta poi la registrazione in 4K Dolby Vision fino a 60 fps, oltre all'acquisizione di Audio Spaziale.