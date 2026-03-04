Apple lancia MacBook Neo: costi e specifiche

Il nuovo computer messo sul mercato dal colosso della Silicon Valley ha un robusto design in alluminio e sarà disponibile da mercoledì 11 marzo ad un prezzo di partenza di soli €699 ascolta articolo

Mercoledì 5 marzo Apple ha annunciato MacBook Neo, un nuovo portatile che offre tutta la magia del Mac ad un prezzo ridotto, rendendolo ancora più accessibile per milioni di persone nel mondo. MacBook Neo ha un design in alluminio bello e robusto in puro stile Apple, ed è disponibile in diversi colori: rosa pastello, indaco, argento e il nuovo giallo agrume. MacBook Neo può essere preordinato a partire da oggi e sarà disponibile da mercoledì 11 marzo.

Le specifiche del MacBook Neo Con un display Liquid Retina da 13" dà vita a siti web, foto, video e app grazie alla sua alta risoluzione e luminosità. Grazie alla potenza del chip A18 Pro, inoltre, il computer sfreccia nei task di tutti i giorni, dalla navigazione web allo streaming di contenuti, fino al fotoritocco, all’esplorazione di hobby creativi o all’uso di strumenti AI nelle app. La batteria durerà fino a 16 ore. Con una videocamera FaceTime HD a 1080p e due microfoni, farsi vedere e sentire al meglio sarà più facile, mentre i due altoparlanti a diffusione laterale con audio spaziale offriranno un suono chiaro e pulito. MacBook Neo avrà anche l’apprezzata Magic Keyboard di Apple e un ampio trackpad Multi-Touch che permetterà di usare gesti intuitivi offrendo un controllo fluido e preciso. In tutto questo, macOS Tahoe completerà l’esperienza d’uso. La tecnologia WI-Fi 6E offrirà connessioni wireless ad alta velocità mentre il Bluetooth 6 garantirà un collegamento affidabile per periferiche e accessori senza fili. Potrebbe interessarti Apple lancia i nuovi schermi, ecco Studio Display e Studio Display XDR

MacBook Neo

Quanto costa il nuovo computer targato Apple In vendita a partire da soli €699 e €599 per il settore Education, MacBook Neo è il portatile Apple più conveniente di sempre e offre un rapporto qualità/prezzo senza precedenti. “Siamo entusiasti di presentare MacBook Neo, che offre tutta la magia del Mac a un prezzo rivoluzionario”, ha detto John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering.“Progettato appositamente per essere alla portata di ancora più persone, MacBook Neo è un laptop che solo Apple poteva creare”. Il nuovo MacBook Neo può essere preordinato a partire da oggi su apple.com/it/store e nell’app Apple Store app in 30 Paesi e territori, inclusa l'Italia. Le consegne inizieranno mercoledì 11 marzo, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple. Chi acquista da Apple ha diritto al Setup personale. Nel corso di queste sessioni, il team di Specialist guiderà l’utente nella procedura di configurazione iniziale o spiegherà l’utilizzo di funzioni utili per sfruttare tutto il potenziale del nuovo dispositivo. Potrebbe interessarti Apple annuncia nuovo iPad Air e l'iPhone 17e: prezzi e caratteristiche

MacBook Neo

Tutta la potenza del chip A18 Pro Apple Il cuore di MacBook Neo è il chip A18 Pro, che offre la potenza necessaria per quello che le persone fanno ogni giorno. MacBook Neo con A18 Pro è fino al 50% più veloce nelle attività giornaliere rispetto al più venduto PC con il più recente processore Intel Core Ultra 5 ma se la cava alla grande anche con attività più impegnative: è fino a 3 volte più scattante nei workload AI on-device e fino a 2 volte più rapido in attività come il fotoritocco. La GPU 5-core integrata offre una grafica spettacolare sia che ci si diverta con giochi pieni di azione, sia che si stiano esplorando hobby creativi. Inoltre, un Neural Engine 16-core supporta le funzioni veloci di Apple Intelligence on-device e le attività AI quotidiane, come il riassunto di appunti in Bear o l’uso dello strumento. Ripulisci nell’app Foto, sempre gestendo i dati dell’utente in modo sicuro e riservato. Inoltre, MacBook Neo non ha ventole, ed è quindi anche silenziosissimo. Potrebbe interessarti Perché Meta e OpenAI vogliono portare l’IA su smartwatch e speaker