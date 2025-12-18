Kate, William e i figli augurano buon Natale: la foto sui social

Kate Middleton, il principe William e i figli augurano buon Natale: la foto sui socialMondo
Gli eredi al trono britannico hanno pubblicato la consueta cartolina di auguri natalizi. Quest’anno, per l’occasione, hanno scelto una fotografia scattata lo scorso aprile
"Wishing everyone a very Happy Christmas". Con queste parole Kate Middleton e il principe William hanno accompagnato la consueta cartolina natalizia pubblicata sui social per augurare a tutti un Felice Natale. Gli eredi al trono britannico hanno condiviso oggi sull'account ufficiale dei principi di Galles la fotografia che ritrae marito e moglie insieme ai figli George, Charlotte e Louis.
Lo scatto
Tutta la famiglia è felice e sorridente. Per l'occasione, i reali hanno deciso di usare una fotografia del fotografo Josh Shinner scattata ad aprile 2025. Nell'immagine, infatti, Kate, William e i figli sono seduti in posa su un prato verde infiorato. Tutta la famiglia indossa abiti leggeri, sicuramente non natalizi ma da mezza stagione, e, come di consueto, si tratta di vestiti comodi e casual.
Leggi anche
Kate Middleton in rosso al pranzo pre-natalizio a Buckingham Palace
©Getty
Kate Middleton tra le vip meglio vestite del 2025 di British Vogue
L'edizione inglese della prestigiosa rivista di moda ha inserito la principessa del Galles tra le personalità che si sono distinte per lo stile in questa stagione. La lista, divisa per categorie, include top model, icone della musica dal guardaroba invidiabile, star del grande schermo e addetti ai lavori. Tra gli uomini, spicca Josh O'Connor, inserito nel gruppo dei 'Boyfriend' A cura di Vittoria Romagnuolo