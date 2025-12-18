Kate, William e i figli augurano buon Natale: la foto sui social

"Wishing everyone a very Happy Christmas". Con queste parole Kate Middleton e il principe William hanno accompagnato la consueta cartolina natalizia pubblicata sui social per augurare a tutti un Felice Natale. Gli eredi al trono britannico hanno condiviso oggi sull'account ufficiale dei principi di Galles la fotografia che ritrae marito e moglie insieme ai figli George, Charlotte e Louis.

Lo scatto

Tutta la famiglia è felice e sorridente. Per l'occasione, i reali hanno deciso di usare una fotografia del fotografo Josh Shinner scattata ad aprile 2025. Nell'immagine, infatti, Kate, William e i figli sono seduti in posa su un prato verde infiorato. Tutta la famiglia indossa abiti leggeri, sicuramente non natalizi ma da mezza stagione, e, come di consueto, si tratta di vestiti comodi e casual.