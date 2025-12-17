Kate Middleton in rosso al pranzo pre-natalizio a Buckingham Palace

Con l’avvicinarsi del Natale, la Royal Family ha dato il via ai tradizionali appuntamenti che precedono le feste a Sandringham. A Buckingham Palace re Carlo III ha organizzato il consueto pranzo pre-natalizio, eredità delle abitudini di Elisabetta II. Tra i presenti anche Kate Middleton, protagonista con un look rosso in linea con l’atmosfera delle feste
Mancano ormai pochi giorni a Natale e anche la Royal Family britannica ha iniziato i preparativi. Come da tradizione, i Windsor trascorreranno le festività a Sandringham. In vista del trasferimento nella residenza di campagna, re Carlo III ha organizzato a Buckingham Palace il consueto e sontuoso pranzo pre-natalizio, un appuntamento che era particolarmente caro anche alla regina Elisabetta II. Tra gli invitati non poteva mancare Kate Middleton che, paparazzata in auto mentre raggiungeva il palazzo reale, ha scelto un look in linea con l’atmosfera delle feste.
L’abito firmato Alessandra Rich
Per l’occasione la principessa del Galles ha indossato un abito rosso firmato Alessandra Rich, della collezione Autunno/Inverno 2019-20: un modello in seta con decorazioni a pois e petali bianchi, spalline strutturate, gonna midi plissettata e scollatura a goccia. A completare il look, gli accessori, a partire da un fiocco di velluto verde bosco Miu Miu, portato tra i capelli in un mezzo raccolto. Il tocco finale arriva da un paio di orecchini in oro con quadrifogli in madreperla firmati Van Cleef & Arpels, brand molto apprezzato anche dalla regina Camilla.
©Getty
