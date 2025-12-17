Kate Middleton in rosso al pranzo pre-natalizio a Buckingham Palace

Con l’avvicinarsi del Natale, la Royal Family ha dato il via ai tradizionali appuntamenti che precedono le feste a Sandringham. A Buckingham Palace re Carlo III ha organizzato il consueto pranzo pre-natalizio, eredità delle abitudini di Elisabetta II. Tra i presenti anche Kate Middleton, protagonista con un look rosso in linea con l’atmosfera delle feste

Mancano ormai pochi giorni a Natale e anche la Royal Family britannica ha iniziato i preparativi. Come da tradizione, i Windsor trascorreranno le festività a Sandringham. In vista del trasferimento nella residenza di campagna, re Carlo III ha organizzato a Buckingham Palace il consueto e sontuoso pranzo pre-natalizio, un appuntamento che era particolarmente caro anche alla regina Elisabetta II. Tra gli invitati non poteva mancare Kate Middleton che, paparazzata in auto mentre raggiungeva il palazzo reale, ha scelto un look in linea con l’atmosfera delle feste.

