Kate Middleton in abito pied-de-poule in un centro infantile. FOTO

Kate Middleton in abito pied-de-poule in un centro per la salute mentale infantile. FOTO
La principessa di Galles sembra aver ripreso a pieno ritmo i suoi impegni istituzionali e oggi si è recata al centro per la salute mentale infantile Anna Freud, ente benefico dedicato ai bambini con problemi e patologie. Per l'occasione ha sfoggiato tacchi alti e un tubino elegante e dallo stile un po’ rétro
- Kate Middleton ha ormai ripreso tutti i suoi impegni pubblici e istituzionali. Dopo la lunga pausa dovuta alla malattia, la principessa di Galles è tornata ad apparire a eventi e manifestazioni sia da sola che al fianco del marito William
- Sempre sorridente, Kate Middleton ha ripreso con le visite ad associazioni ed enti benefici. Oggi capelli sciolti ma ordinati in una piega a onde e trucco delicato per la futura regina del Regno Unito
- Oggi la futura regina ha fatto visita al centro per la salute mentale infantile Anna Freud. Per l’occasione, Kate ha indossato un tubino midi molto aderente e dalle linee un po’ rétro. La fantasia bianca e blu in pied-de-poule ha conferito alla principessa l’aspetto elegante e raffinato che è solita sfoggiare in ogni situazione
- A completare il look una borsetta in camoscio marrone firmata DeMellier, marchio britannico, e una serie di eleganti anelli
- Come riporta il Daily Mail, Kate Middleton si è recata al centro per lanciare un progetto, da lei patrocinato, con lo scopo di migliorare le competenze degli operatori sanitari che lavorano nell’ambito della salute mentale con bambini e ragazzi
- Per dare avvio al nuovo programma, la principessa di Galles ha incontrato tutti gli operatori che lavorano nel centro e ha parlato con i genitori dei bambini che lo frequentano
- Kate si è anche intrattenuta a parlare e giocare con i bambini e i ragazzi che frequentano il centro. "Grazie per essere qui, perché è così importante sentire la presenza dei padri fin dall'inizio", ha detto la principessa al padre di un bambino