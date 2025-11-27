Kate Middleton in abito pied-de-poule in un centro infantile. FOTO

Offerte Black Friday
Kate Middleton in abito pied-de-poule in un centro per la salute mentale infantile. FOTO

Mondo fotogallery
7 foto
©Getty

La principessa di Galles sembra aver ripreso a pieno ritmo i suoi impegni istituzionali e oggi si è recata al centro per la salute mentale infantile Anna Freud, ente benefico dedicato ai bambini con problemi e patologie. Per l'occasione ha sfoggiato tacchi alti e un tubino elegante e dallo stile un po’ rétro

    Cisgiordania, 10 feriti durante operazione di Israele. LIVE

    live Mondo

    Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, le forze israeliane hanno "picchiato violentemente"...

    Putin: Stop armi se Kiev lascia Donbass. Wsj: piano tedesco per Mosca

    live Mondo

    Secondo il quotidiano, nel 2022 alti ufficiali tedeschi a Berlino avevano messo a punto un piano...

    Scalata di Mps a Mediobanca: indagati Lovaglio, Milleri, Caltagirone

    Cronaca

    L’imprenditore, il dirigente di Delfin e il vertice di Mps sono ora al centro delle verifiche di...