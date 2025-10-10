Salute e Benessere
Il principe William e il dolore che unisce e diventa impegno per la salute mentale
Nel video diffuso da Kensington Palace per la Giornata mondiale della salute mentale, l’erede al trono ascolta visibilmente commosso la storia di una madre gallese segnata dal lutto e dal suicidio del marito. Un momento di umanità che si intreccia con anni di iniziative dell’erede al trono per rompere il silenzio sulla sofferenza psichica e costruire reti di prevenzione in tutto il Regno Unito
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi