Mazda CX-5 2026, prezzo e allestimenti della terza generazione del Suv giapponese
Arriva su strada la nuova Mazda CX-5, il Suv del marchio giapponese giunto alla terza generazione. Design rinnovato e dimensioni maggiorate per uno dei modelli di punta della gamma di Hiroshima che in Italia sarà disponibile in quattro allestimenti e con un prezzo di partenza di 35.900 euro. A partire da 32.900 euro in caso di permuta con finanziamento Mazda Avantage. L'abbiamo provata in anteprima sulle strade nei pressi di Barcellona
- La nuova Mazda CX-5 è giunta alla terza generazione. Si tratta di una delle auto più vendute dalla casa giapponese che solo in Europa ne ha immatricolate 850 mila a partire dalla prima versione del 2012.
- La nuova Mazda CX-5 è più lunga, più larga, più alta, con più spazio nel bagagliaio. Nel dettaglio la lunghezza cresce di 11,5 centimetriper un totale di 4 metri e 69. La larghezza cresce di 15 mm, mentre sarà più alta di 30 mm. 2 metri e 80 centimetri il passo. Ne giova anche il bagagliaio che aumenta la sua capacità rispetto alla versione precedente di 61 litri.
- L’ultima generazione rimane fedele alla sua silhouette distintiva, introducendo proporzioni più slanciate, una presenza più audace e possente e una maggiore funzionalità nella vita di tutti i giorni. Il concetto chiave del design della nuova Mazda CX-5, “Wearable Gear”.
- Esternamente aumenta il passo e viene sollevata la sezione anteriore, così da permettere ai designer Mazda di ampliare l’abitacolo senza compromettere l’assetto dinamico della CX-5. L’innalzamento del frontale accresce la presenza visiva del veicolo, offrendo un’anteriore più robusto e “da SUV”, con uno sguardo umano. Due le dimensioni dei cerchi in lega: 17 pollici per l’allestimento Prime-Line e 19 pollici per gli allestimenti superiori.
- Lo spazio all'interno è effettivamente aumentato rispetto alle versioni precedenti. Ed è più funzionale, con spazi vuoti ben gestiti anche per consentire di appoggiare i nostri oggetti personali. Davvero bello il nuovo volante con la scritta Mazda.
- A seconda della versione, il display touch centrale misura 12,9 pollici (a partire dal Prime-Line) o 15,6 pollici (a partire dall’Exclusive) e funge da centro per l’infotainment e la connettività. Ha un’interfaccia simile a quella di uno smartphone e una schermata home personalizzabile con accesso rapido alle funzioni più usate.
- Elemento chiave di questa nuova architettura digitale è la dotazione di Google integrato, una novità assoluta per Mazda.
- La versione di lancio della nuova Mazda CX-5 ha un motore benzina e-Skyactiv G 2.5 da 141 CV, abbinato alla tecnologia mild-hybrid Mazda M Hybrid a 24V. Il nuovo motore 2.5 sostituisce l’unità base da 2.0 litri della precedente generazione. Sarà disponibile con trazione anteriore e integrale. Quattro gli allestimenti in gamma, con prezzo da 35.900 euro. Al lancio offerta a partire da 32.900 euro in caso di permuta con finanziamento Mazda Avantage.