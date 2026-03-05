Arriva su strada la nuova Mazda CX-5, il Suv del marchio giapponese giunto alla terza generazione. Design rinnovato e dimensioni maggiorate per uno dei modelli di punta della gamma di Hiroshima che in Italia sarà disponibile in quattro allestimenti e con un prezzo di partenza di 35.900 euro. A partire da 32.900 euro in caso di permuta con finanziamento Mazda Avantage. L'abbiamo provata in anteprima sulle strade nei pressi di Barcellona