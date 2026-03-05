Cupra Born 2026, svelato il restyling dell'elettrica spagnola

Svelato in anteprima mondiale il restyling di Cupra Born, la prima elettrica del marchio di Martorell. Nuovi dettagli stilistici rinnovano il frontale e il posteriore, con diversi upgrade anche all'interno dell'abitacolo, sia in termini di finiture che di tecnologie di bordo. Disponibili tre comibinazioni di motore, con autonomia fino a 600 km con una sola ricarica. Produzione al via nel secondo semestre dell'anno e consegne dopo l'estate.
- La prima elettrica di Cupra si evolve. Tempo di restyling per Born, la compatta alla spina del marchio spagnolo che si rinnova a cinque anni dal suo debutto grazie ad un facelift che porta in dote novità stilistiche fuori e dentro l’abitacolo.
- In linea con gli ultimi stilemi introdotti dal brand di Martorell suoi suoi modelli, anche la nuova Cupra Born adotta nuovi paraurti anteriori e posteriori, i fari Matrix LED opzionali con firma luminosa triangolare a tre elementi e il logo 3D retroilluminato integrato nella fanalatura posteriore.
- Passo in avanti anche per quel che riguarda gli interni, con dettagli che aumentano la percezione di qualità. Sono stati introdotti nuovi pannelli porta e a bordo arriva il nuovo volante con comandi fisici. Attenzione alla sostenibilità, con l’utilizzo di materiali riciclati come il Seaqual Yarn ottenuto dalle plastiche raccolte nei mari.
- Migliora anche l’esperienza digitale, con il touch screen del sistema di infotainment da 12,9’’ che integra un nuovo sistema operativo basato su Android. Dietro al volante c’è anche un nuovo quadro strumenti da 10,25’’, più grande rispetto al passato.
- Su Cupra Born arriva anche un nuovo sistema audio, con la tecnologia Contrabass di Sennheiser. L’impianto offre una prestazione dei bassi più elevata, con la nuova firma sonora interna che vuole creare una connessione tra veicolo e conducente.
- Crescono anche le possibilità di personalizzazione, con 6 colori esterni che includono anche il nuovo Grigio Timanfaya. Si possono scegliere quattro combinazioni per l’ambiente e quattro pacchetti opzionali oltre a cinque tipologie per il design dei cerchi, con dimensioni da 19 o 20’’.
- La gamma dei motori di nuova Cupra Born comprende tre opzioni per la powertrain: da 140 kW con batteria da 58 kWh, da 170 kW con accumulatore da 79 kWh e infine la versione più performante, la VZ, con propulsore da 240 kW e batteria sempre da 79 kWh. Con l’accumulatore con taglio più grande, l’autonomia dichiarata arriva fino a 600 km mentre con batteria da 58 kWh si ferma a 450 km. La ricarica avviene in corrente alternata a 11 kW e in corrente continua fino a 185 kW.
- La nuova Cupra Born è stata disegnata e progettata a Martorell ma sarà prodotta in Germania, a Zwickau, fabbrica del gruppo Volkswagen dove viene assemblata anche la gemella ID.3. La produzione verrà avviata nel secondo semestre del 2026, con il lancio sul mercato a partire dall’estate quando verranno resi noti prezzo e listini.