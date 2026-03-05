Cupra Born 2026, svelato il restyling dell'elettrica spagnola

Svelato in anteprima mondiale il restyling di Cupra Born, la prima elettrica del marchio di Martorell. Nuovi dettagli stilistici rinnovano il frontale e il posteriore, con diversi upgrade anche all'interno dell'abitacolo, sia in termini di finiture che di tecnologie di bordo. Disponibili tre comibinazioni di motore, con autonomia fino a 600 km con una sola ricarica. Produzione al via nel secondo semestre dell'anno e consegne dopo l'estate.