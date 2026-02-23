Bafta 2026, tutti i look sul red carpet, da Kate Middleton a Monica Bellucci. FOTO
Mise incantevoli, outfit originali, dettagli che lasciano il segno. Scopriamo i look che hanno sfilato sul tappeto rosso per la 79ª edizione dei premi conferiti dalla British Academy of Film and Television Arts alle migliori produzioni cinematografiche tenutasi il 22 febbraio a Londra. Dall'abito Gucci in rosa cipria di Kate Middleton a quello simply-chic di Prada sfoggiato da Carey Mulligan, c'è da rifarsi gli occhi (ma difficilmente il guardaroba, dato che parliamo di abiti-gioiello)
di Camilla Sernagiotto