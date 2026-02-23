Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bafta 2026, tutti i look sul red carpet, da Kate Middleton a Monica Bellucci. FOTO

Spettacolo fotogallery
29 foto
©Getty

Mise incantevoli, outfit originali, dettagli che lasciano il segno. Scopriamo i look che hanno sfilato sul tappeto rosso per la 79ª edizione dei premi conferiti dalla British Academy of Film and Television Arts alle migliori produzioni cinematografiche tenutasi il 22 febbraio a Londra. Dall'abito Gucci in rosa cipria di Kate Middleton a quello simply-chic di Prada sfoggiato da Carey Mulligan, c'è da rifarsi gli occhi (ma difficilmente il guardaroba, dato che parliamo di abiti-gioiello)

di Camilla Sernagiotto

Spettacolo: Ultime gallery

Trainspotting compie 30 anni, gli attori del cast ieri e oggi. FOTO

Cinema

Il 23 febbraio 1996 arrivava nelle sale quello che ancora oggi è considerato uno dei migliori...

13 foto

Il Signore delle Mosche, il cast della serie tv in esclusiva su Sky

Serie TV sky atlantic

Debutta domenica 22 febbraio, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW la serie...

12 foto

Sophie Turner compie 30 anni, non solo Sansa Stark: i ruoli più famosi

Cinema

Nata a Northampton il 21 febbraio 1996, l’artista britannica ha esordito con il personaggio della...

15 foto
Sophie Turner

Compie 40 anni il film 9 settimane e ½: 10 curiosità da sapere

Cinema

Dalle regole fuori dal set alle controfigure nelle scene più spinte, ecco alcuni "segreti" della...

13 foto

Tredici Pietro, il figlio di Morandi per la 1° volta in gara a Sanremo

Musica

Figlio d'arte, il cantautore e rapper è al suo debutto in gara alla kermesse sanremese, dove...

15 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Bafta, trionfa "Una battaglia dopo l'altra" di Paul Thomas Anderson

    Cinema

    Il film di Paul Thomas Anderson conquista sei statuette, comprese quelle per miglior film,...

    Festival di Sanremo, Carlo Conti: "Dopo 5 anni posso dire basta"

    Spettacolo

    Il conduttore e direttore artistico, in collegamento con "Che tempo che fa", conferma che l'anno...

    Morte Eric Dane, la raccolta fondi ha superato i 275 mila dollari

    Spettacolo

    La raccolta a sostegno della famiglia dell'attore star di Grey's Anatomy scomparsa giovedì...