Alan Cumming presenterà i BAFTA 2026

Cumming - attore, scrittore e produttore la cui carriera ha spaziato tra teatro, cinema e televisione su entrambe le sponde dell'Atlantico - prende il posto di David Tennant, presentatore della manifestazione nel 2024 e nel 2025

Alan Cumming presenterà i BAFTA Film Awards 2026. Con molta probabilità, il prossimo 22 febbraio, vedremo dunque i suoi sgargianti completi tartan sul palco della Royal Festival Hall di Londra.

La prima volta come presentatore dei BAFTA

Alan Cumming - attore, scrittore e produttore la cui carriera ha spaziato tra teatro, cinema e televisione su entrambe le sponde dell'Atlantico - prende il posto di David Tennant, presentatore della manifestazione nel 2024 e nel 2025. All'inizio di quest'anno, Cumming ha già presentato i BAFTA TV Awards. E, nel corso degli anni, numerose sono le cerimonie di premiazione che ha supervisionato negli Stati Uniti. Ma, questo, sarà il suo debutto alla conduzione della serata cinematografica più importante del Regno Unito. "Che emozione tornare a far parte dei BAFTA, questa volta presentando una serata unica in cui celebriamo e rendiamo omaggio alla creatività e all'artigianalità, e speriamo anche di divertirci e di organizzare qualche marachella!", ha dichiarato in una nota.

La scelta di Cumming prosegue la recente tradizione dei BAFTA di scegliere presentatori che sappiano bilanciare irriverenza e riverenza. Perché, seppure accessibile ora a un pubblico globale, la cerimonia è impegnata nel cercare di mantenere il suo prestigio (lo scorso anno la diretta su su BBC One ha attirato una media di 3 milioni di spettatori, con oltre 64 milioni di visualizzazioni video sulle piattaforme social).

"Con la sua arguzia, il suo calore e la sua vibrante energia, siamo più che entusiasti che Alan Cumming presenterà i BAFTA Film Awards di quest'anno", ha dichiarato Emma Baehr, direttrice esecutiva dei premi e dei contenuti BAFTA. "Mentre rendiamo omaggio agli straordinari talenti del cinema che danno vita alle storie sullo schermo, sappiamo che Alan ci regalerà una serata indimenticabile piena di risate, magia e tante sorprese, e forse anche qualche abito straordinario!".