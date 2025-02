Bafta 2025, tutti i vincitori: da Mikey Madison a Adrien Brody. FOTO

Alla Royal Festival Hall di Londra sono stati assegnati i British Academy of Film and Television Arts Awards. La miglior pellicola è quella diretta da Edward Berger, mentre Mikey Madison e Adrien Brody sono stati premiati per le loro interpretazioni in Anora e The Brutalist. Per lo stesso film, il riconoscimento per la miglior regia è andato a Brady Corbet. Ecco a chi sono stati assegnati i premi nelle varie categorie