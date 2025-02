22 film da vedere in streaming a febbraio

13/22 Paramount+

Henry Danger The Movie - Paramount+. Arriva il 22 febbraio il film originale basato sulla serie live-action di Nickelodeon. Henry Danger (Jace Norman) incontra un superfan, desideroso di combattere il crimine con Kid Danger, che entra in possesso di un dispositivo in grado di aprire realtà alternative. Alle prese con una corsa sfrenata, Henry avrà bisogno del suo migliore amico Jasper (Sean Ryan Fox) e della nuova spalla superfan per trovare la via d'uscita, o rimarrà bloccato per sempre in un'altra dimensione