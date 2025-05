Barbra Streisand duetta con Paul McCartney sulle note di My Valentine

Due icone collaborano per incantare i loro fan in un incontro tra leggende per un duetto memorabile. In vista dell’uscita del nuovo lavoro discografico della mitica cantante americana, The Secret of Life: Partners, Volume Two (in arrivo il 27 giugno), la voce della scena musicale e teatrale a stelle e strisce unisce le forze con un altro monumento della musica mondiale: Paul McCartney. Il frutto di questo incontro è una nuova interpretazione di My Valentine, brano scritto e pubblicato dall’ex Beatles nel 2012

In vista dell’uscita del nuovo lavoro discografico di Barbra Streisand, The Secret of Life: Partners, Volume Two (in arrivo il 27 giugno 2025), la voce della scena musicale e teatrale a stelle e strisce unisce le forze con un altro monumento della musica inglese (e mondiale): Paul McCartney. Il frutto di questo incontro è una nuova interpretazione di My Valentine, brano originariamente scritto e pubblicato dall’ex Beatles nel 2012.

La canzone, resa pubblica il 16 maggio 2025 attraverso Columbia Records, si apre con la voce vellutata di Streisand che intona: “What if it rained? We didn’t care/ He said that someday soon the sun was gonna shine/ And he was right, this love of mine/ My valentine” (traducibile in italiano con le seguenti parole: “E se piovesse? Non ci importava / Diceva che presto il sole avrebbe brillato / E aveva ragione, questo amore mio / Il mio Valentino”).

È un inizio intimo, accompagnato da un raffinato tappeto sonoro di archi e pianoforte, che lascia poi spazio a McCartney: “As days and nights would pass me by/ I’d tell myself that I was waiting for a sign/ Then she appeared, a love so fine/ My valentine” (in italiano: “Mentre i giorni e le notti passavano / Mi ripetevo che stavo aspettando un segno / Poi è apparsa, un amore così perfetto / Il mio Valentino”).

Due interpretazioni che si intrecciano con naturalezza, restituendo al brano una nuova vita, fatta di complicità e rispetto reciproco che emerge da un vero e proprio dialogo musicale sulle note dell’amore.



Potete ascoltare la canzone My Valentine rifatta da Barbra Streisand e Paul McCartney nel video che trovate in fondo a questo articolo.