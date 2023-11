14/15 ©Getty Images

Nel novembre 2015, il presidente Barack Obama ha annunciato che la Streisand avrebbe ricevuto la Presidential Medal of Freedom, il più alto riconoscimento civile degli Stati Uniti. Il nome di Barbra Streisand è stato inserito nella Hollywood Walk of Fame nel 1976, Goldmine Hall of Fame nel 2002, Long Island Music Hall of Fame nel 2007, Hit Parade Hall of Fame nel 2009, National Museum of American Jewish History e California Hall of Fame nel 2010 -

Barbra Streisand riceve la Medal of Freedom