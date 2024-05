Me contro Te- il film: Operazione Spie. L'intervista VIDEO

Luì e Sofì, idoli dei bambini, raccontano a Sky Tg24 il loro nuovo film. Un'avventura indietro nel tempo per parlare anche di bullismo e fake news. In sala dal 1° giugno il film è ancora diretto da Gianluca Leuzzi

Sesto film al cinema per Sofia Scalia e Luigi Calagna noti come i Me contro Te.

Il nuovo capitolo si intitola “Operazione Spie” e arriva in sala dal 1° giugno sempre con la regia di Gianluca Leuzzi. Un viaggio nel tempo porterà Luì e Sofì negli anni '90 per incontrare il malvagio Signor S.

Ci siamo fatti raccontare qualcosa in più proprio da loro.

Quali avventure vi aspettano in questo nuovo film?

Sofia Scalia: “Andremo nel passato, negli anni ’90, e cercheremo di trovare il Signor S. bambino, perché pensiamo che sia l’unica soluzione per sconfiggerlo e vivremo un’avventura molto divertente con i nostri amici ma soprattutto con i nostri nemici. Avremo soprattutto la possibilità di affrontare una tematica che ci sta molto a cuore che è quella del bullismo”.

Luigi Calagna: “Questo perché scopriamo che il motivo per cui il Signor S. è così malefico e vuole distruggere la terra, è perché da piccolo era bullizzato.

Il nostro tentativo quindi di tornare indietro nel tempo è per cercare di fermare i bulli e far così cambiare idea al Signor S.

Vivremo quindi una super avventura negli anni ’90 perché dovremo camuffarci e mimetizzarci in questa scuola”.

Anche negli altri film avete affrontato tematiche attuali, come per esempio la protezione dell’ambiente. Quanto è importante per voi raccontare il nostro presente ai vostri giovani ammiratori?

Sofia: “Essendo il nostro pubblico particolarmente giovane siamo consapevoli di avere una grande responsabilità nei loro confronti per questo cerchiamo sempre di veicolare messaggi positivi con i nostri contenuti che possono essere stati l’amicizia, l’ambiente, l’amore. Questa volta abbiamo appunto deciso di affrontare la tematica del bullismo”.

Luigi: “Non solo bullismo in verità ma anche fake news che è un altro tema particolarmente attuale. All’inizio della storia passiamo noi per i cattivi e la gente ci crede! Succede che Perfidia e il Signor S. raccontano delle cose non vere, insomma danno una versione della realtà completamente distorta.

Tutti credono a loro e la polizia inizia ad inseguirci e saremo costretti a scappare e a nasconderci per cercare poi di svelare la verità”.

Siete arrivati al vostro sesto film. Come vi sentite cresciuti in questi anni?

Luigi: “Moltissimo. Soprattutto è cresciuto il nostro rapporto con tutta la troupe e con il cast perché sono rimaste quasi tutte le stesse persone dall’inizio fino ad oggi. Durante le riprese ci siamo davvero divertiti molto e a volte il regista (Gianluca Leuzzi) doveva richiamarci “all’ordine” perché facevamo tutti un po' confusione! Credo poi che anche a livello visivo i nostri film siano cresciuti e cambiati nel corso del tempo e ne siamo davvero orgogliosi, sia del percorso fatto fino ad ora che di questo capitolo finale.”

Da ragazzi, prima ancora che da attori, che consiglio vi sentite di dare a chi è vittima di bullismo?

Sofia: “Io direi a tutti di non sentirsi mai soli e di confidarsi con un adulto, con qualche amico, con un insegnante, con i propri genitori e di non avere paura a ribellarsi.”

Luigi: “Consiglierei anche di non avere paura del giudizio o del pregiudizio degli altri quando raccontiamo la nostra storia. Trovo che sia davvero sbagliato chiudersi nel proprio mondo e non aprirsi, non parlare dei problemi che si stanno avendo.

Parlarne è fondamentale per capire come superare ogni ostacolo”.

SINOSSI

ME CONTRO TE il film- OPERAZIONE SPIE

Sinossi: L'armonia del Pianeta è minacciata dall'Alleanza dei Malvagi: il Signor S., Perfidia, Viperiana e Serpe hanno convinto il mondo intero che Sofì e Luì sono terribili criminali e solo loro, i Malvagi, sono i buoni che possono salvare l’umanità dalla cattiveria dei Me Contro Te. Ma non tutto è perduto e i Me Contro Te insieme ai loro amici dovranno trovare un modo per riportare l’armonia nel mondo.