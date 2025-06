La Compagnia delle Tentazioni è spaccata a metà, e mentre le tensioni continuano ad aumentare, arriva un nuovo tentatore d’eccezione: Enzo Miccio al timone dello yacht più cool della giungla malese. Appuntamento giovedì 26 giugno alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Sempre disponibile on demand. Dalle 21:30 anche in chiaro su TV8 e Cielo

Sale la tensione tra i partecipanti all’esperimento sociale di “ Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo ” , il nuovo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine condotto da Fabio Caressa ( L'INTERVISTA ). Nel quinto episodio, in arrivo giovedì 26 giugno su Sky e in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8 (e sempre disponibile on demand) , tra i partecipanti – che ormai intravedono la fine dei trekking sfiancanti e quindi della loro avventura – si apre una forte discussione sulla gestione del montepremi finale condiviso: alla partenza del penultimo appuntamento è sceso di circa un terzo rispetto ai 300.000 euro della partenza, e a oggi i 12 membri della Compagnia delle Tentazioni potrebbero infatti partecipare alla divisione di 218.300 euro . Le rivalità e le strategie emerse negli ultimi chilometri percorsi, insomma, si acutizzeranno e continueranno a dividere ancor più nettamente la Compagnia, oggi spaccata a metà.

L’emotività prenderà il sopravvento nella giungla malese, in cui niente è mai sicuro, se non le temperature - stabili intorno ai 40 gradi - e i tassi di umidità - fermi al 90%. Liane intricate, ripide pendenze e discese pericolosissime, saranno tanti i rischi nel percorso che, avendo a disposizione solo un kit per la mera sopravvivenza (oltre ai frutti delle tentazioni a cui hanno ceduto in precedenza), dovranno affrontare i 12 componenti della “Compagnia delle Tentazioni”: Alessandro, 37 anni, Milano, creativo; Alice, 24 anni, Roma, project manager; Alvise, 23 anni, Vicenza, content creator; Benedetta, casalinga 53enne di Milano; Danielle, 27 anni, Roma, atleta; Enrico, 51 anni, Roma, ex imprenditore; Francesco, 62 anni, Torino, ex dirigente; Grazia, 37 anni, Acireale (Catania), fruttivendola; Marco, 22 anni, Milano, stylist; Roberta, 47 anni, Roma, ex manager; Saveria, 38 anni, Vellezzo Bellini (Pavia), tatuatrice; Yaser 35 anni, Milano, odontoiatra.

Enzo Miccio, tentatore d’eccezione

Nel dare il via a una nuova giornata, Fabio Caressa suggerirà ai 12 le parole d’ordine del prossimo trekking, ossia sabbia e mare. La tentazione più allettante e inaspettata del quinto appuntamento sarà proprio a largo della costa malese: la Compagnia avrà a che fare con l’armatore più chic della Malesia, Enzo Miccio, che a bordo di un lussuosissimo yacht proporrà ai 12 un’esperienza veramente esclusiva, con tanto di party in piscina, DJ, cena servita al tavolo, pernotto in comode camere con bagno privato e, al risveglio, una gustosa colazione. Riusciranno a resistere? E anche dovessero cedere alla golosissima tentazione, quanto riusciranno a mettere da parte in vista del sesto e ultimo appuntamento? Ma soprattutto: i due gruppi che compongono la Compagnia delle Tentazioni riusciranno a riavvicinarsi oppure le rivalità e le strategie continueranno ad avere la meglio?