Pink trascorrerà i primi giorni del 2026 in convalescenza, a seguito di un intrervento al collo subito di recente.

Il racconto di Pink

Sui social media, Pink ha augurato a tutti un buon anno nuovo. "Mi lascerò alle spalle tutto il dolore vissuto nel 2025", ha scritto. "Quest'anno è stato un disastro per tutti noi: ha spaziato dall'assolutamente devastante al leggermente fastidioso. In mezzo a tutto questo, però, c'è stata tanta bellezza: ho potuto svegliarmi ogni mattina, alzarmi dal letto e occuparmi dei miei affari. Il mio compito: amare i miei figli e aiutarli a seguire i loro sogni. Mostrare loro che la vita è un'avventura o niente. Amare e ridere, cucinare e ballare, piangere e urlare, perdonare e chiedere scusa, e tutto il resto del nostro meraviglioso disordine. Quanta bellezza in mezzo a tutto questo. Ci sono così tante persone buone al mondo. Ho detto addio a persone incredibilmente importanti e ho dato il benvenuto a quelle nuove. Quest'anno ho realizzato sogni, così come gli incubi. E concludo l'anno rendendo omaggio al mio corpo, prestandogli attenzione e sistemandolo. Forse non sarà un lifting sofisticato, ma mi impianterò due nuovi dischi luccicanti nel collo. Una nuova cicatrice, un nuovo promemoria del fatto che apprezzo questo mezzo che ho e lo uso al massimo delle sue possibilità. Il rock 'n' roll è uno sport di contatto".

Così, a Capodanno, mentre la sua famiglia faceva snowboarding, Pink era in ripresa in un letto d'ospedale. "So che il 2026 sarà migliore perché è questa la scelta che ho fatto. Spero e prego che ogni persona possa esprimere questo desiderio, avere questa scelta. So che per alcuni non è così (...) Scelgo la gioia e mi lascio alle spalle il dolore. Sceglierò pensieri positivi rispetto a quelli negativi. Rivendicherò la mia natura selvaggia. E continuerò a cercare la luce, anche mentre sperimento l'oscurità".