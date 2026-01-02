Offerte Sky
Nick Jonas ha pubblicato il nuovo singolo Gut Punch

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Oltre al successo con i fratelli Joe e Kevin, nel corso degli anni il cantautore statunitense ha coltivato la carriera solista pubblicando quattro album: Nicholas Jonas, Nick Jonas, Last Year Was Complicated e Spaceman

Nick Jonas ha pubblicato Gut Punch, il primo singolo estratto dal suo quinto album solista Sunday Best in uscita il 6 febbraio. Il cantautore americano ha dedicato il brano al pubblico: “Per tutti noi che stiamo imparando a darci un po' più di comprensione”.

nick jonas, è uscito il nuovo singolo gut punch

In attesa dell’uscita del nuovo album Sunday Best, Nick Jonas ha pubblicato il singolo Gut Punch. La canzone è una lettera d’amore a sé stessi, un invito a volersi bene e ad apprezzare le piccole cose della vita. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ho scritto Gut Punch per tutti noi che stiamo imparando a darci un po' più di comprensione”.

 

In occasione dell’uscita del brano, l’artista ha dichiarato: “C’è tanta pressione nel dover essere la miglior versione di sé stessi all’inizio dell’anno”. Come riportato da People, Nick Jonas ha dichiarato: "Tendo a essere ipercritico con me stesso, non tanto per il mio aspetto o per l'invecchiamento, ma mi son chiesto 'Sto facendo tutto il possibile per essere la versione migliore di me stesso? Sono un marito presente e premuroso? Sono un buon padre?’”. Il cantante ha aggiunto: “Col passare del tempo, lo stress e le complicazioni della vita peseranno su di te. È importante ricordare che una volta c'era una versione di te che era spensierata e amava il mondo".

Approfondimento

Demi Lovato e Joe Jonas, la reunion per il tour dei Jonas Brothers

Oltre al successo con i fratelli Joe e Kevin, nel corso degli anni Nick Jonas ha coltivato la carriera solista pubblicando quattro album: Nicholas Jonas, Nick Jonas, Last Year Was Complicated e Spaceman. Inoltre, il cantante ha inciso numerose collaborazioni, tra le quali Right Now con Robin Schulz, Close con Tove Lo e Remember I Told You con Anne-Marie e Mike Posner.

Approfondimento

Nick Jonas e Priyanka Chopra sono diventati genitori, l’annuncio

I Jonas Brothers, formati dai fratelli Joe, Nick e Kevin, sono divenuti noti con il film Camp Rock. Successivamente, il trio ha collezionato numerosi successi posizionando due album al primo posto della classifica dei dischi più venduti in America: Happiness Begins e Lines, Vines and Trying Times. Tra i loro brani più amati troviamo sicuramente Burnin’ Up, Cool, Only Human e What a Man Gotta Do. Ricordiamo anche due candidature ai Grammy Awards: Best New Artist e Best Pop Duo/Group Performance per Sucker.

