Nick Jonas, è uscito il videoclip ufficiale di Spaceman

Venerdì 12 marzo il cantante ha pubblicato il nuovo progetto discografico anticipato dall’omonimo singolo Spaceman e dal brano This Is Heaven

Il disco è stato anticipato anche dalla distribuzione di un secondo singolo, ovvero This Is Heaven.

Nick Jonas, singolo This Is Heaven: lettera d'amore a Priyanka Chopra

Tra i brani più famosi del gruppo troviamo sicuramente Burnin’ Up, Cool, e Only Human.

Dal successo con i Jonas Brothers all’affermazione come solista, nel corso degli anni il cantante ha inanellato un successo dietro l’altro affermandosi come una delle star più amate e popolari a livello internazionale.

Per quanto riguarda la carriera da solista, troviamo Levels, Close in duetto con la popstar svedese Tove Lo e Right Now in collaborazione con Robin Schulz, uno dei DJ e produttori più famosi a livello internazionale.