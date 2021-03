Nick Jonas, singolo This Is Heaven: lettera d'amore a Priyanka Chopra

Lo abbiamo conosciuto negli anni 2000 quando è salito alla ribalta suonando con i Jonas Brothers . Oggi, Nick Jonas è più pronto che mai per continuare la sua carriera come solista. “ This is Heaven ” (“Questo è il paradiso”) è il titolo del suo ultimo singolo, in uscita alla mezzanotte di venerdì 5 marzo 2021.

Il significato dietro il singolo “This is Heaven”

La canzone, è una dolce ballata, dalle sonorità pop, scritta dallo stesso cantante insieme all’aiuto dei fratelli, del produttore Greg Kurstin e della compositrice Maureen “Mozella” McDonald.

Nick ha ammesso che il singolo è indirettamente dedicato a Priyanka, che ha sposato nel 2018 con una cerimonia da sogno. “Il brano porta in musica i sentimenti e la gioia di essere riunito con la persona che ami”. Per alcuni mesi, i due sono infatti stati lontani. L’attrice ha lasciato la dimora losangelina, in cui vive col marito, per raggiungere la Germania, in occasione delle riprese di “The Matrix 4”, in cui recita al fianco di Keanu Reeves. “Mi trovavo a Los Angeles per lavorare su alcuni progetti e, la distanza tra noi due mi ha veramente toccato. Quando finalmente ci siamo ritrovati dopo essere stati per tanto tempo divisi, è lì che mi è venuta l’ispirazione e mi sono messo a scrivere la canzone. È stato un modo per raccogliere tutta l’euforia per essere di nuovo con la tua persona. Per me è qualcosa di molto romantico” ha raccontato il musicista.

Ad un primo ascolto, la stessa gioia di cui Nick parla si può avvertire anche dalla melodia dolce, accompagnata ai cori e dall’intramezzo jazz di cui si arricchiscono le note.