Jonas Brothers, pubblicati gli inediti "X" e "Five more minutes"

Le tante richieste dei fan hanno convinto i Jonas Brothers (le foto più belle di Nick) a pubblicare “XV”, pacchetto speciale di due canzoni inedite già conosciute per essere state ascoltare in parte nel recente documentario “Chasing Happiness, Happiness Continues”, incentrato sulla band. I piccoli assaggi hanno subito catturato l’attenzione dei fan che hanno chiesto con insistenza l’uscita di queste due canzoni. Sono state così pubblicate “X” che vede la partecipazione di Karol G e “Five More Minutes”. Quest’ultima canzone è stata eseguita in parte dai Jonas Brother durante la cerimonia dei Grammy Awards 2020. Il trio di fratelli si esibì in abiti dorati con quest’armoniosa ballad d'amore. Kevin si è persino chinato per dare un bacio a sua moglie Danielle. Ora con “XV” sarà possibile ascoltare per la prima volta l’intera canzone.