La stampa di settore statunitense conferma quanto avevamo intuito da un recente post di Jamie Lee Curtis. Lo show di Christopher Storer si concluderà con la messa in onda del prossimo ciclo di episodi

The Bear si concluderà con il quinto ciclo di episodi, già girati e in onda prossimamente, negli Stati Uniti su FX/Hulu e in Italia su Disney+, queste le novità sul pluripremiato show di Christopher Storer avviato nel 2022.

La notizia, già nell'aria, è stata confermata da Deadline che ha appreso da fonti vicine alla produzione della conclusione della serie.

Da tempo i fan e gli addetti ai lavori si interrogavano sul finale di stagione che è stato deciso dalla produzione senza essere annunciato con anticipo.

Due settimane fa Jamie Lee Curtis aveva fatto intuire che i lavori dello show fossero conclusi in un post pubblicato in occasione della fine delle riprese.

La svolta narrativa della stagione 4 The Bear 5 sarà l'ultima stagione della serie che dal 2022 ha riscosso successo globale di critica e pubblico e che ha dato una spinta definitiva alla carriera di Jeremy Allen White che, dopo aver debuttato in tv col personaggio dello chef Carmy Barzatto, è diventato richiestissimo a Hollywood (per il suo ultimo ruolo in Springsteen - Liberami dal nulla, ha ricevuto una candidatura al Golden Globe).

I prossimi episodi dello show saranno gli ultimi, dunque, e le ipotesi in questo senso erano già sul tavolo da diverso tempo.

Jeremy Allen White, a proposito, aveva dichiarato che il creatore di The Bear, Chris Storer, aveva manifestato l'intenzione di concludere lo show con la quarta stagione, tuttavia, il rinnovo della serie per un altro ciclo di episodi, la scorsa estate, lasciava immaginare uno sviluppo più corposo.

La quarta stagione, in onda in Italia nell'estate del 2025, ha evidenziato una svolta importante nella storia. Carmy ha maturato nuove consapevolezze ed è giunto alla conclusione di voler lasciare il ristorante di Chicago in cui ha speso tutte le sue energie.

L'ultimo blocco di puntate chiarirà il destino del ristorante e di chi ci lavora. Approfondimento The Bear, 5 ragioni per vedere la serie tv premiata agli Emmy

La fine anticipata da Jamie Lee Curtis I fan avevano intuito che nella produzione ci fosse aria di chiusura dal post che Jamie Lee Curtis, nella serie Donna Berzatto, la madre di Carmy e Sugar (l'attrice Abby Elliott Kennedy), aveva pubblicato sul suo profilo Instagram.

Nel post visibile in basso, in cui l'attrice premio Oscar sorride sul set stretta ad Abby Elliott Kennedy, si era detta molto felice della conclusione della storia della famiglia che tutti avevano imparato ad amare negli ultimi anni.

"Finito alla grande! Circondata da una troupe, da un gruppo di autori, produttori e partner in scena straordinari nello show che Chris Storer ha creato, completando la storia di questa famiglia straordinaria di cui ci siamo innamorati tutti", aveva scritto l'attrice che per il personaggio di Donna ha ricevuto un Emmy Award.

I fan immaginavano per The Bear una vita più lunga, specie perchè i capi di FX - nello specifico, John Landgraf -avevano confermato l'entusiasmo della rete per i dati di ascolto dello show, dichiarazioni che non sembravano preludio di una chiusura rapida.

The Bear, invece, si prepara alla messa in onda del gran finale e la distribuzione potrebbe avvenire entro l'estate, confermando la scelta della consueta finestra televisiva stagionale.

Le riprese sono concluse e il prodotto è in fase di post-produzione. Al momento non ci sono dichiarazioni da parte del creatore e della produzione ma è probabile che presto i realizzatori e il cast commenteranno le ultime notizie anticipando qualcosa sull'atteso finale.