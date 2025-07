The Bear 5 si farà, quando esce la nuova stagione della serie

La quinta stagione in tv nel 2026

Le immagini di The Bear 4 e i commenti alla nuova stagione della serie pluripremiata con Jeremy Allen White e compagni hanno invaso i feed dei fan dello show appena i dieci episodi della nuova stagione sono approdati in streaming - negli States su Hulu, in Italia su Disney+, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Quale sarà il destino del ristorante di Chicago ideato dallo chef Carmy (Allen White), ora che il timer col conto alla rovescia (onnipresente nella quarta stagione) è arrivato alla fine? L'ultimo episodio andato in onda, dal titolo "Arrivederci", era davvero l'ultimo?

Ora che è arrivata la conferma della messa in produzione della nuova stagione, abbiamo una risposta almeno per la seconda domanda. Continueremo a seguire gli sviluppi del ristorante The Bear anche se sappiamo che molte cose sono destinate a cambiare.

La quinta stagione scioglierà - si immagina - molti dei nodi della trama lasciati irrisolti, dalla questione finanziaria che attanaglia il business, alle tante vicende personali che interessano i protagonisti.

Le risposte non tarderanno ad arrivare. FX ha dichiarato che la quinta stagione della serie sarà pronta per il 2026.

Potrebbe arrivare in tv, allora, la prossima estate, rispettando un'uscita stagionale che è ormai fissa dal 2022, l'anno del debutto del titolo in tv negli States.

Fin dall'inizio The Bear è uscito ogni estate con una nuova stagione, mantenendo un calendario di uscite rigoroso e regolare che è una rarità nel mondo delle serie televisive.

Le stagioni 3 e 4 sono state girate insieme, per permettere ai membri del cast di spostarsi sui set di altre produzioni (Jeremy Allen White è il protagonista di Deliver Me from Nowhere, il biopic su Springsteen, Ebon Moss-Bachrach ha filmato I Fantastici 4 - Gli inizi, per citare due degli attori più richiesti).

Non ci sono, per ora, date precise sull'apertura del nuovo set né sul debutto della nuova stagione in streaming.

I dati di The Bear, in termini di minuti visti in streaming nel mondo, sono stati più che positivi per la terza stagione e questi sono stati sufficienti per far scattare il rinnovo dello show.

Landgraf di FX ha aggiunto: "Anno dopo anno, il creatore Chris Storer, i produttori, il cast e la troupe rendono The Bear uno dei migliori show in televisione e siamo entusiasti di continuare a raccontare questa magnifica storia".