4/16 Ipa/Fotogramma Photo by Stewart Cook/PictureGroup for FX

Jeremy Allen White, popolare anche come volto della moda (celebre la sua campagna per l'underwear di Calvin Klein del 2024), ha posato in abiti realizzati per lui dal marchio davanti a uno sfondo allestito come la dispensa della cucina, un posto molto significativo per il suo personaggio in The Bear

