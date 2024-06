The Bear 3, cosa sapere sulla nuova stagione della serie tv

Dal futuro di Carmy e Sydney alle potenziali trame, scopriamo tutto ciò che bisogna sapere del terzo attesissimo capitolo della serie televisiva con protagonista lo chef Carmy e i suoi dipendenti in cucina. L’articolo contiene spoiler, quindi - se non avete ancora visto le prime due stagioni dello show - non proseguite con la lettura

L’attesa per l’arrivo di The Bear 3 è ai massimi livelli.

Lo show è stato rinnovato per una terza stagione e i nuovi episodi usciranno negli Usa il 27 giugno, disponibili per lo streaming su Hulu negli Stati Uniti.

In Italia, invece, la serie è su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ed è attesa per mercoledì 14 agosto 2024.

La serie, che ha debuttato nel giugno 2022, esplora l'industria alimentare attraverso la prospettiva di uno chef di talento di nome Carmy (interpretato da Jeremy Allen White) che torna nella sua Chicago per gestire il ristorante del fratello maggiore Mikey (Jon Bernthal) dopo la morte di costui, che si è suicidato.

Gli spettatori sono stati sorpresi quando la prima stagione, che si concentrava sui tentativi di Carmy di fare decollare la tavola calda del fratello, si è rivelata solo un punto di partenza. La trama a lungo termine di The Bear, infatti, si concentra su Carmy e gli altri dipendenti di The Beef mentre aprono un nuovo ristorante.

Nella seconda stagione, vediamo lo staff tentare di costruire il locale da zero in sole 12 settimane. Riusciranno a farcela con la prima cena a The Bear, organizzata per familiari e amici.

I dipendenti, intanto, hanno dovuto affrontare sfide titaniche, alcune delle quali hanno minacciato di stravolgere totalmente le loro vite personali e professionali.

Non ci è voluto molto perché The Bear venisse rinnovato per una terza stagione, visto e considerato l’apprezzamento di critica e pubblico.

"The Bear, che ha stupito il pubblico nella sua prima stagione solo per raggiungere vette ancora maggiori nella seconda, è diventato un fenomeno culturale”, ha annunciato il presidente di FX Entertainment Nick Grad in un comunicato stampa del novembre 2023. "Noi e i nostri partner di Hulu ci uniamo ai fan nell'attesa del prossimo capitolo della storia di The Bear”.

E prima di dare la notizia entusiasmante per i fan, il creatore Christopher Storer ha elogiato il cast e la troupe: “La nostra troupe è fantastica. Davvero fantastica”, ha detto Storer a Esquire nell'agosto 2023.