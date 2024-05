The Bear 3, primo trailer della nuova stagione con Jeremy Allen White

The Bear è stato creato e prodotto a livello esecutivo da Christopher Storer. Gli altri produttori esecutivi includono Joanna Calo, Matty Matheson, Hiro Murai e Josh Senior. Potete guardare il primo trailer di The Bear 3 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Tutti gli episodi della pluripremiata dramedy di FX usciranno il 27 giugno e saranno disponibili per lo streaming su Hulu, negli Stati Uniti. In Italia, invece, la serie è su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

È uscito il primo trailer di The Bear 3 , la nuova attesissima stagione della serie televisiva con protagonista Jeremy Allen White nei panni di un giovane chef di successo. Carmy e il resto della compagnia tornano per questo primo video che anticipa ciò che vedremo nel nuovo atto dello show. Il capitolo numero 3 vede il protagonista aprire il nuovo ristorante insieme a Sydney (Ayo Edebiri) e Richie (Ebon Moss-Bachrach). E si troveranno nuovamente a scontrarsi... "Questa è una cucina disfunzionale", dice Sydney, a cui Carmy e Richie rispondono all'unisono: "Mostrami una cucina che funziona!”.

Nella stagione 2 di The Bear, Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri) e Richie (Ebon Moss-Bachrach) hanno lavorato insieme per trasformare la loro paninoteca in un ristorante di alta cucina.

Le parole di White sulla sua preparazione

White ha parlato con Variety lo scorso anno della sua preparazione per la stagione numero 3, dicendo: "So che a gennaio passerò un bel po' di tempo con alcuni chef. Ci sarà un menù stabilito, credo, per il ristorante nella terza stagione. E so che inizierò a mettere insieme quel menù con diversi chef, cucinando e cercando di prepararmi per fare più di queste cose davanti alla telecamera. Abbiamo fatto molta preparazione prima della prima stagione. Ho frequentato una scuola di cucina e ho passato molto tempo nei ristoranti. Poi, per la seconda stagione, gran parte del lavoro è stato mettere insieme il ristorante, quindi non c'era molta cucina. Ma ora, nella terza stagione, penso che torneremo a quell'atmosfera di cucina funzionante che avevamo nella prima”.

Jeremy Allen White ha poi spiegato com'è stato lavorare con Jamie Lee Curtis nella seconda stagione. La star interpreta Donna Berzatto, la madre di Carmy. "È stata eccellente, così preparata”, ha detto White sul conto di Curtis. “Ha capito il personaggio di Donna in un modo unico prima ancora di mettere piede sul set. È una cosa piuttosto difficile da fare, anche per attori affermati come Jamie, entrare in un mondo e fare rapidamente una scelta, sviluppare un personaggio e adattarsi all'ambiente già stabilito”.



