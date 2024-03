The Bear rinnovata per la 4° stagione (con riprese subito dopo la 3°)

La serie televisiva creata da Christopher Storer sarebbe stata rinnovata per una quarta stagione, le cui riprese dovrebbero iniziare subito dopo la terza. Diverse fonti hanno confermato a Deadline che la commedia FX su Hulu e Disney+ vincitrice di un Emmy, che è stata rinnovata per la terza stagione a novembre, è stata anche confermata per una quarta stagione, che verrà girata a Chicago. Per adesso, però, non ci sono stati annunci ufficiali

Buone notizie (forse) per i fan della serie televisiva The Bear: non soltanto una terza stagione è stata rinnovata a novembre 2023, ma adesso pare che ci sarà anche subito una quarta stagione, che verrà girata a Chicago appena finite le riprese della stagione 3.

Diverse fonti hanno confermato al magazine americano Deadline che la commedia FX su Hulu (negli States) e Disney+ vincitrice di un Emmy sarebbe stata confermata pure per una quarta stagione, imminente per ciò che riguarda i ciak: comincerà subito dopo quella in corso, insomma.



Un rinnovo per la quarta stagione non è stato però ufficialmente annunciato, e un portavoce di FX ha declinato il commento richiesto da Deadline.