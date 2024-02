The Bear 3, la nuova stagione uscirà a giugno

Il ritorno di The Bear è stato annunciato da John Landgraf , amministratore delegato di FX, durante la presentazione del press tour 2024 della Television Critics Association. Landgraf non ha fornito ulteriori dettagli sulla trama, e non ha neppure detto se dobbiamo aspettarci lo stesso numero di guest star d'alto profilo viste nella stagione 2. Tuttavia, ha confermato che The Bear 3 arriverà il prossimo giugno . E che gli episodi usciranno tutti in una volta . Anche perché, il livello d'ansia e di tensione della serie, non renderebbe possibile la pubblicazione di un episodio a settimana.

Il successo

The Bear è stata (ed è) un enorme successo per FX. Ha raggiunto milioni di utenti e, la sua prima stagione, è stata eletta Migliore serie comica agli Emmy. Non solo: sono stati premiati Jeremy Allen White (FOTO) come Miglior attore protagonista di una serie comica, Ebon Moss-Bachrach come Miglior attore non protagonista di una serie comica, e Ayo Edebiri come Miglior attrice non protagonista di una serie comica. Questo, solo per quanto riguarda la prima stagione. Per quanto riguarda invece The Bear 2, sono già arrivati i primi riconoscimenti: White, Edebiri e la serie in generale hanno portato a casa il massimo dei voti sia ai Golden Globe che ai Critics Choice Awards, e Moss-Bachrach ha vinto un Critics Choice Award. The Bear 3 è dunque il naturale proseguimento di un prodotto televisivo eccellente.

Le parole di Jeremy Allen White

Intervistato da Variety lo scorso dicembre, Jeremy Allen White aveva spiegato di non aver ricevuto alcun copione, ma di essere pronto a calarsi ancora una volta nei panni di Carmen "Carmy" Berzatto. “So che a gennaio trascorrerò diverso tempo al fianco di famosi chef. Credo che ci sarà un menu fisso per il ristorante nella terza stagione. E so che inizierò a mettere insieme quel menu con alcuni professionisti. Per la prima stagione ci siamo preparati moltissimo, ho frequentato una scuola di cucina e trascorso diverso tempo nei ristoranti. La seconda stagione, invece, era più che altro relativa alla costruzione del locale: non c'era molto da cucinare", ha detto. La terza stagione riporterà gli utenti in cucina. In quel crescendo d'ansia e tensione a cui The Bear ci ha abituati.