Golden Globe, trionfo di Oppenheimer e Succession. Tutti i vincitori

golden globe 2024, tutti i vincitori della serata

Domenica 7 gennaio Jo Koy ha condotto l’81esima edizione dei Golden Globe. La cerimonia di premiazione, svoltasi al Beverly Hilton Hotel, ha visto riuniti i grandi protagonisti del piccolo e grande schermo dell’ultimo anno. Barbie e Oppenheimer si sono presentati ai nastri di partenza come i film con più nomination con nove e otto candidature a testa.

Il lavoro di Nolan l’ha fatta da padrone vincendo come Miglior film drammatico, Miglior regista, Miglior attore protagonista in un film drammatico e Miglior attore non protagonista. La pellicola di Greta Gerwig ha invece sbaragliato la concorrenza nelle categorie Miglior blockbuster e Migliore canzone originale per What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas. Purtroppo niente da fare per Io Capitano di Matteo Garrone, la statuetta per il Miglior film non in inglese è andato ad Anatomia di una caduta di Justine Triet. Povere Creauture di Yorgos Lanthimos (che arriverà al cinema in Italia dal 25 gennaio) vince nella categoria miglior film commedia o musicale. Hayao Miyazaki con Il ragazzo e l'airone si aggiudica il Golden Globe per il miglior lungometragguo di animazione

Ecco tutti i vincitori nelle categorie dedicate ai film:

Golden Globe per il miglior film drammatico : Oppenheimer

: Oppenheimer Golden Globe per il miglior film commedia o musicale : Povere creature

: Povere creature Golden Globe per il miglior film non in inglese : Anatomia di una caduta

: Anatomia di una caduta Golden Globe per il miglior film d’animazione : Il ragazzo e L’Airone

: Il ragazzo e L’Airone Golden Globe per il miglior blockbuster : Barbie

: Barbie Golden Globe per il miglior regista : Christopher Nolan — Oppenheimer

: Christopher Nolan — Oppenheimer Golden Globe per la migliore sceneggiatura : Justine Triet, Arthur Harari - Anatomia di una caduta

: Justine Triet, Arthur Harari - Anatomia di una caduta Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico : Cillian Murphy — Oppenheimer

: Cillian Murphy — Oppenheimer Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico : Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon

: Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musical : Paul Giamatti — The Holdovers - Lezioni di vita

: Paul Giamatti — The Holdovers - Lezioni di vita Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale : Emma Stone – Povere creature!

: Emma Stone – Povere creature! Golden Globe per il miglior attore non protagonista : Robert Downey Jr. — Oppenheimer

: Robert Downey Jr. — Oppenheimer Golden Globe per la migliore attrice non protagonista : Da’Vine Joy Randolph — The Holdovers - Lezioni di vita

: Da’Vine Joy Randolph — The Holdovers - Lezioni di vita Golden Globe per la migliore colonna sonora originale : Ludwig Göransson — Oppenheimer

: Ludwig Göransson — Oppenheimer Golden Globe per la migliore canzone originale: Barbie — What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas