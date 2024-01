6/12 ©Getty

“Emergenza Golden Globe!”, ha scritto la Knight in abito da sera su Instagram. “Se sei una “celebrity” e vedi per terra su red carpet un diamante da 4 carati per favore restituiscilo a Keltie Knight di E! perché non c’è più … è vero”. Sul red carpet dei Golden Globe, la giornalista di E! Keltie Knight ha perso il proprio diamante e ha iniziato a gattonare sul tappeto rosso per cercarlo. Per adesso, l’anello non è stato ritrovato



Golden Globe 2024, il discorso di Kieran Culkin miglior attore per Succession. VIDEO