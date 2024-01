3/8

The Last of Us è stata nominata come miglior serie drama e per i suoi due protagonisti Bella Ramsey e Pedro Pascal. È disponibile su Sky e in streaming su NOW. La serie TV è basata sull'omonimo videogioco acclamato dalla critica sviluppato da Naughty Dog per le piattaforme PlayStation. Già apprezzatissima dalla critica internazionale e italiana, racconta una storia di sopravvivenza che si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna



The Last of Us 2, la produzione della serie tv dovrebbe iniziare nel 2024