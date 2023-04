Succession 4, il cast della serie TV da Brian Cox a Sarah Snook

1/13

L’attesa è finita per la quarta e ultima stagione di Succession, il pluripremiato cult HBO creato da Jesse Armstrong. La stagione finale, in dieci nuovi episodi, andrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 3 aprile, con un nuovo episodio ogni lunedì

