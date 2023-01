Succession 4, il teaser della serie HBO in arrivo su Sky dal 3 aprile

Pubblicato il teaser trailer della quarta, attesissima stagione del premiato cult HBO creato da Jesse Armstrong. La serie, in dieci episodi, andrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 3 aprile , con un nuovo episodio ogni lunedì

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

La nuova stagione di SUCCESSION, il premiato cult HBO creato da Jesse Armstrong, è in arrivo in dieci episodi, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 3 aprile, con un nuovo episodio ogni lunedì. SUCCESSION (scopri qui 6 ragioni per vedere la serie tv) esplora i temi del potere e delle dinamiche familiari attraverso gli occhi del magnate dei media Logan Roy (Brian Cox) e dei suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck).