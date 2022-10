Succession 4, il teaser della serie HBO in arrivo su Sky nel 2023

La quarta stagione dell’acclamatissima serie HBO creata da Jesse Armstrong, è in arrivo n ella primavera 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Nell'attesa, le primissime immagini della serie che debutterà con una stagione di dieci episodi

Primissime immagini per la quarta, attesissima stagione di SUCCESSION, il premiato cult HBO creato da Jesse Armstrong di cui oggi viene rilasciato il primo teaser e che debutterà con una stagione di dieci episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW (in tutti i Paesi in cui Sky opera in Europa) nella primavera del 2023. La serie esplora i temi del potere e delle dinamiche familiari attraverso gli occhi del mogul dei media Logan Roy (Brian Cox) e dei suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck).