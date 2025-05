Alex Garland dirigerà il live action di Elden Ring

A24 ha confermato ciò che da settimana era nell'aria: Alex Garland scriverà e dirigerà il live-action del videogioco di successo Elden Ring. Si tratta, per il regista, di un'ulteriore collaborazione con A24 dopo l'uscita di Warfare - Tempo di guerra, il film sulla guerra in Iraq che, al cinema dal mese scorso, ha incassato oltre 32 milioni di dollari.

Il successo di Elden Ring

Sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco Entertainment nel 2022, Elden Ring è firmato da Hidetaka Miyazaki, con il contributo narrativo di George R.R. Martin, autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco poi adattate nella serie HBO Il Trono di Spade.

Ambientato nell’Interregno, un vasto mondo fantasy e misterioso, Elden Ring mette il giocatore nei panni del Senzaluce, un guerriero esiliato chiamato a ricomporre l’anello ancestrale così da diventare Lord ancestrale. Il gioco si distingue per il suo open world non lineare, attraversabile a cavallo, e per una narrativa frammentata, che premia l’esplorazione e la deduzione. Mentre il sistema di combattimento, erede di Dark Souls, unisce precisione, strategia e personalizzazione, con armi, magie e stili di gioco molto vari.

Con oltre 30 milioni di copie vendute, Elden Ring ha ricevuto critiche entusiaste, vincendo numerosi premi tra cui il Game of the Year ai The Game Awards 2022.